Hejkal, první vyloučený trenér v české lize: Rozhodčí jsou stát ve státě

„Nechci se vyjadřovat k výkonu rozhodčích, to je stát ve státě. Rozčílila mě situace z 92. minuty, trestný kop, to byl prostě dárek, těžký okamžik, z kterého jsme mohli prohrát,“ líčil Hejkal. „Pak jsou tam drobné nuance, ale nechci to komentovat, protože víme všichni, jak těžce se peníze vydělávají, a já je nechci nikomu odevzdávat zbůhdarma.“



Hlavní arbitr Houdek do zápisu o utkání uvedl, že Hejkal použil urážlivé a ponižující výroky na adresu rozhodčích, „doprovázené vulgárním, agresivním (konfrontačním) projevem směrem k asistentovi rozhodčího“. Po červené kartě kouč vzteky mrštil lahví o zem, i v útrobách stadionu sudím nadával.

„Byl jsem u toho, když jsme vyhráli 7:0 na Slavii, když jsme prohráli 0:8 s Mladou Boleslaví, teď jsem první vyloučený trenér... To je na zamyšlení vedení. Nevím, co na to říct. Mně tyhle výkony, výsledky a tabulka nejsou jedno,“ štve Hejkala poslední místo Teplic.

Jejich kapitán Admir Ljevakovič se jej zastal: „Změnila se pravidla, ale oni to používají jak při kterém zápase. Říkají, že každá ruka je ruka, ale Kučera obejde frajera, ten zahraje rukou, a nepískne se. Vyhnal jde do souboje ve vápně, z půlky je vidět, jak ho soupeř tahá, ale rozhodčí ukazuje, že se drželi vzájemně. Ve druhé půli byly situace, kdy nás rozhodčí brzdili.“

Ljevakovič nechtěl arbitry používat jako alibi. „My hrajeme, my jsme poslední, my za to zodpovídáme,“ zdůraznil. „Ale sudí začínají předvádět tragické výkony. Nechci všechno házet na lidi v černém, stejně to nemá cenu. Aby vás příští zápas ještě víc sekli? Pomezní měl taky ještě nějaké výpadky. Jsme lidi, jenže aby se to však opakovalo třikrát čtyřikrát za pět minut, to asi něco smrdí. Ovšem spíš my udělali málo, abychom utkání vyhráli.“

Nová pravidla platí od 1. července, dosud sudí mohli trenéra jen vykázat na tribunu, teď můžou členům realizačního týmu udělit i karty. Hejkal se bude zpovídat před disciplinární komisí, která mu určí trest.