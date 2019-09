Proč nehrál Hora? Jedná o přestupu do Slavie, potvrdily Teplice

„V hlavě nebyl nastavený na utkání, proto jsme ho nenominovali,“ vysvětlil sportovní ředitel teplických sklářů Štěpán Vachoušek. „Nejsme v komfortní situaci, že bychom chtěli klíčového hráče pustit, ale nebudeme bránit někomu, kdo tady třeba ani nechce hrát. Musí to být ale výhodné pro všechny. Že by nám Slavia poslala hráčskou kompenzaci? Nedovedu si představit, že když vykopali Ligu mistrů, půjde někdo do Teplic.“

Vachoušek neupřesnil, zda půjde o půlroční hostování s opcí na přestup, nebo rovnou o přestup. „Nechtěl bych to konkretizovat,“ řekl. „Prostě se jedná, jestli zůstane, nebo ne. Nevím ani, jestli seženeme náhradu, nebo ne. Uvidíme, jak to dopadne. Kuba je nastavený, že chce odejít. Jednoduché to není, ale my se k tomu postavíme tak, jak nejlíp budeme moct.“

Teplický trenér Stanislav Hejkal pozoroval, že Hora není v pohodě. „Nabídku dostal po poháru v Písku a už se viděl na Nou Campu, San Siru,“ zmínil kouč stadiony slávistických soupeřů v Lize mistrů.

„Mentálně ani fyzicky nebyl připravený. Řekl jsem mu, že nebude nominovaný, on s tím souhlasil. Dokážu ho pochopit, když v jeho věku přišla taková nabídka. Kdyby to nevyšlo, tak to s ním asi zatřese. Nevím, kdy a jestli s ním budu moct počítat.“

Osmadvacetiletý Hora loni za Teplic nastřílel v lize 11 gólů, letos se trefil jednou. Ve Slavii už působil v ročníku 2010/11, pak hrál v Plzni, Českých Budějovicích, za Bohemians, na teplických Stínadlech je šestou sezonu. V létě po něm bažily už i Jablonec a Mladá Boleslav.