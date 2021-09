Hořký návrat do Plzně. V defenzivě jsme propadli, trápilo trenéra Vrbu

Na Vrbu se v Doosan Areně nebučelo, přestože přešel z pohledu Západočechů na nepřátelskou půdu. Naopak si vyslechl potlesk. „Snažil jsem se pro Plzeň dělat maximum jako všude jinde, třeba fanoušci prostě ocenili to, že se nám tu dařilo,“ přemítal.

S výsledkem být ale spokojený nemůže, Sparta navíc natáhla nelichotivou sérii, v Plzni totiž v lize nezvítězila už více než deset let, což dělá dvanáct zápasů.

Třikrát jste inkasovali, s tím se vyhrává špatně...

Udělali jsme v defenzivě spoustu chyb, bylo tam hodně nedohraných situací viz druhý gól, kdy jsme měli balon pod kontrolou. Občas jsme byli nedůrazní, případně jsme volili špatné řešení, kterého soupeř využil.

Nezdálo se vám, že Plzeňané šli do zápasu s větším odhodláním?

To nevím. Spíš domácí konečně využili svých fanoušků, kteří je hnali dopředu. Konečně měl fotbal nějakou atmosféru. My si asi mysleli, že hrajeme proti soupeři, který nehraje o nic a kterého po nějaké době tady udoláme. Plzeň ale byla důraznější, dala tři góly a další mohla přidat. Mohli jsme být silnější hlavně v defenzivních věcech, v nichž jsme propadli.

Měli jste problémy v osobních soubojích?

Oni byli důraznější, využili svých postav i toho, že balony chodily do prostorů, kde jsme neměli takovou sílu. Až ve druhém poločase jsme hráli v lepším postavení. Druhý a třetí gól, to byly situace, kdy jsme nesmyslně ztratili balon a protivník nás potrestal. Nechci říct, že jsme mu to darovali, ale zachovali jsme se špatně.



Jaký může mít prohra vliv na mužstvo směrem do dalších zápasů?

Narazili jsme na soupeře, který je na úrovni, se kterou se budeme potkávat. Čeká nás Jablonec, Slavia nebo zápasy v Evropské lize. Tenhle blok ukáže, jakou sílu máme. Když ho nezvládneme, bude to špatně. Otázkou je, jestli se poučíme dostatečně.

Dá se i přes porážku říct, že jste si návrat do Plzně v pozici hostujícího trenéra užil?

Zase jsem tu zažil skvělou atmosféru. Jsem hrozně rád, že lidi znovu můžou chodit na fotbal. Nechci říct, že to předtím nemělo s fotbalem nic společného, ale teď se ukázalo, jak jsou fanoušci pro fotbal důležití. Atmosféra byla na české poměry úžasná, něco takového jsme nezažili rok a půl.



Během zápasu jste se však také dostal do konfliktu s domácím bossem Adolfem Šádkem...

Určitě ne, to si pletete. Jen jsme si vysvětlovali, co se píská jako ruka a nějaká gesta fanoušků. My spolu problém nemáme. Jestli to Áda cítí jinak, to nevím, ale šlo nám o fotbal. Bavili jsme se o tom, co se dneska ve světě píská. Trend je z mého pohledu zvláštní.



Ale emoce s vámi cloumaly.

Mám je stále, vždyť mě znáte. Kdybych emoce neměl, tak nemáte o čem psát. (úsměv)



Dostalo se vám příjemného přivítání. Potěšilo vás, že na vás plzeňské publikum nezanevřelo?

Prožil jsem tu určité období a s fanoušky jsem nikdy neměl problém. Snažil jsem se pro Plzeň dělat maximum jako všude jinde, třeba prostě ocenili to, že se nám tu dařilo. Kdekoliv budu pracovat, budu se tam snažit dělat práci tak, aby měla smysl.



Spartě se nepodařilo v Plzni vyhrát ligové utkání už deset let. Čím to?

Nevím, prostě jsme prohráli. Proč jsme nezvítězili, to je na detailnější rozbor u videa s chladnou hlavou. Bohužel jsme v defenzivních činnostech nebyli dostatečně přesní a důrazní. Třetí gól Plzně byl nádherný, ze dvaceti metrů to trefil nádherně k tyčce.