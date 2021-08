Neproměněná šance zkazila plzeňskému Sýkorovi návrat. Je to zklamání, říká

„Snažil jsem se hlavně trefit balon, gólman tam šel už napřed a chytil mi to. Mrzí mě to,“ litoval po prohře 0:1. Plzeň po porážce opustila první příčku tabulky.

Sýkora dorazil na západ Čech na roční hostování z Lechu Poznaň. Nahradit by měl křídelníka Adriela Ba Louu, který jej naopak v klubu z pátého největšího polského města vystřídal.



Debut jste si ale zřejmě představoval jinak, že?

Je to tak. Přijeli jsme pro tři body, ale nevezeme žádný, takže jsme zklamaní a bolí to.

Co říkáte na svůj výkon v prvním zápase po návratu do plzeňského dresu?

Cítil jsem se dobře, kluci mi na hřišti pomohli. A ještě líp bych se cítil, kdybych proměnil šanci, kterou jsem měl.

Příležitost jste měl po půlhodině hry, jenže gólman Vilém Fendrich vás vychytal...

Šlo to udělat jinak. Mohl jsem nohu trochu jinak natočit a hrát to na přední tyč, případně aspoň po zemi. Snažil jsem se hlavně trefit balon, gólman tam šel už napřed a chytil to. Mrzí mě to.

Zdálo se však, že na pravé straně hřiště jste si s krajním bekem Milanem Havlem poměrně vyhověli. Potěšila vás spolupráce?

Fungovalo to, ale stejně musím zopakovat, že jako tým si odvážíme nula bodů. Na tyhle soudy je teď asi pořád brzy, uvidíme. V příštím zápase musím zabrat a doma nad Spartou po reprezentační pauze vyhrát.

Je pro klub pozitivem, že po výsledkově mizerných dnech nyní následuje zhruba dvoutýdenní přestávka?

Myslím, že jo. Poslední dva zápasy, co kluci měli, byly náročné na psychiku a nepovedly se tak, jak bychom si představovali. Teď potrénujeme, po reprepauze do toho musíme vlétnout.