Třetí trefa v řadě. Jsem hrozně rád, že mi to tam padá, hlásí Zifčák

153 minut – tři góly a jedna asistence. Přes léto jste nabral formu, což?

Jsem hrozně rád, že mi to teď padá. Doufám, že v tom budu pokračovat i nadále. Bylo důležité se po Budějovicích zmátořit, povedlo se. Navíc jsme vyhráli vysoko, to je plus.

Čím to je? Nový trenér, nové pokyny?

Vyšel mi zápas s Pardubicemi, na který jsem se velmi těšil. Od té doby se cítím dobře, i na trénincích mám herní pohodu. A jsem rád, že drží.

Spolupráce s koučem Jílkem je tedy podle vašich očekávání?

S klukama se smějeme, jak jsme vlastně góloví. Fanoušky to baví, to je dobře. Tentokrát jsme dostali pouze jeden gól, to je taky zlepšení.

Přesto v aktuální sezoně nastupujete převážně z křídla, byť jste útočník na hrot.

Nevadí mi to, jsem zvyklý. Nehrál jsem takhle poprvé.

Branku jste však vsítil právě z hrotové pozice.

Byla to improvizovaná situace, nic nacvičeného. Takhle to vyplynulo z útoku. Pablo González si mě dobře všiml a ještě líp míč prostrčil. Já chtěl hlavně trefit branku.

Po druhé trefě, kterou jste připravil Růskovi, Zlínští reklamovali vaši ruku. Byla?

Trošku jsem se dotkl hřbetem ruky. Ale nešlo o žádné přistrčení, jenom se o mě míč otřel, když jsem si ho zpracovával. To je ta ruka, co se nepíská, ostatně to říkal i rozhodčí. Byl jsem si jistý, že VAR gól nezruší, protože to byl lehký kontakt. Conde udělal v první půli čtyři takové ruky ve středu hřiště.

Za stavu 2:0 to vypadalo na pohodlnou výhru. Zbytečné drama po inkasované brance?

Věděli jsme, že Zlín bude kousat. Ve druhé půli jsme chtěli být nebezpeční z protiútoků. Dostali jsme smolný gól. Nakonec se přeci jen brejk povedl a my znovu zvýšili. Od stavu 3:1 už byl Zlín roztrhaný, čehož jsme využili čtvrtým gólem.

Střídal jste v třiasedmdesáté minutě, předtím vás postihly křeče. Byl to fyzicky náročný mač?

Člověk si potřebuje nějak odpočinout, navíc jsme byli pod tlakem. (smích) Ale při střídání jsem toho doopravdy měl plné zuby. Ještě to chce doladit kondici.