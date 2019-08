Vrba: První půle? Jeden z nejhorších výkonů za dobu, co jsem v Plzni

Příležitost nabídl tentokrát hráčům, kteří v minulých týdnech tolik prostoru nedostávali. Třeba Hořava, Procházka a Chorý nastoupili v nové sezoně v základní sestavě vůbec poprvé.

Výsledek? Nepřesvědčili.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

„Slovácko hraje asi ve třinácti lidech celý podzim a vyhovuje mu to. Otázkou je, jestli jsme my schopni to zvládnout,“ říkal rozhořčeně po zpackaném zápase.



Čím to, že Viktoria opět nedosáhla na vítězství?

Hodnotí se mi to hodně těžce, protože výsledek je naprosto zasloužený. Slovácko hrálo velice dobře, my jsme v prvním poločase předvedli jeden z nejhorších výkonů za dobu, co jsem v Plzni. Příčinou byl samozřejmě i protivník, který nás napadal, chodil do brejkových situací a potrestal nás ve chvíli, kdy byl důraznější než my. Zaslouženě. Pak jsme to prostřídali, chtěli jsme hrát jednodušeji, ale k ničemu to nevedlo. Soupeř si počkal na příležitost, dal druhý gól a rozhodl.

Proti zápasu s Antverpami jste udělal sedm změn. Nevyčítáte si zpětně, že jich bylo možná až příliš mnoho?

Na to si počkám až do čtvrtka.

Hráči, kteří dostali šanci tentokrát, zrovna nevypadali, že by se rvali o sestavu...

Já nevím, proč to tak bylo. Máte pravdu, že bylo víc změn, než bývá obvyklé, ale víme, že nás ve čtvrtek čeká hodně důležité utkání. Zátěž jsme chtěli rozložit na celý kádr, což nám ukázalo spoustu věcí.

Jakých?

Nakonec stejně zjistíte, že můžete hrát jen se třinácti nebo čtrnácti hráči. Přestože si to nikdo nemyslí. Slovácko to tak hraje celý podzim a vyhovuje mu to. Naše zápasová zátěž je samozřejmě úplně jiná, takže kádr musí být širší, ale na druhou stranu je otázka, jestli jsme schopni to zvládnout.

VIDEO: Chtěli jsme hrát na brejky a to se nám vyplatilo na sto procent, řekl Zajíc

Chyběl na trávníku někdo, kdo by mužstvo výkonem strhl, nahecoval?

Je to tak. Určitě chyběli zkušení hráči, kteří nám pomohou, když se láme chleba.

Volno dostali Patrik Hrošovský s Davidem Limberským, například Michael Krmenčík začal na lavičce. Kvůli načerpání energie, nebo nějakému zranění?

Z důvodu šetření.

Za Slovácko proti Plzni poprvé nastoupil Milan Petržela a hrál skvěle. Neproblesklo vám v průběhu hlavou, že jste si jej možná měli nechat?

Vy se mi líbíte. Dva roky píšete, jak máme staré mužstvo, ale teď mám litovat toho, že jsme staršího hráče pustili? To je takové zvláštní. Odehrál ale velice dobré utkání.

Jindřich Trpišovský ze Slavie v sobotu prohlásil, že na týmech se může v úvodu sezony projevovat slabší forma i kvůli kratší přípravě.

K tomu se nebudu vůbec vyjadřovat.

Necítíte to tak?

Ne.