Kat favoritů. Chci vyhrát vždy a všude, říká Svědík po vítězství nad Plzní

Díky Svědíkově práci patří Slovácku aktuálně pátá příčka, přestože v úvodu ročníku nemělo zrovna jednoduchý los.

Na velké týmy se klub z Uherského Hradiště dokáže vyhecovat, má na to i vhodně poskládaný kádr. „Hrát na brejky nám samozřejmě sedí víc. Nechtěli jsme jen čekat v bloku, ale být aktivní,“ prohlásil kouč.



Dařilo se vám to podle představ?

Myslím, že první poločas jsme velice dobře plnili, co jsme si řekli. Výborná organizace, vysoký presink. Proti utkání na Spartě byl rozdíl akorát v tom, že jsme nebyli tak efektivní, protože Havlík mohl dávat do prázdné brány. I přesto jsme se zaslouženě dostali v závěru poločasu do vedení. Pak jsme čekali tlak, střídáními se hra Plzně zkvalitnila, v obranné fázi jsme ale až na pár výjimek pracovali slušně.

Máte z výhry o to větší radost, že jste o body obrali jednoho z adeptů na titul?

Pro nás bude tohle vítězství důležité až v případě, že jej příště potvrdíme doma proti Příbrami. Jsme za něj samozřejmě rádi, ale jestli bude mít nějaký efekt, se bude rozhodovat příští týden.

Viktoria tentokrát šetřila hlavní opory. Tušil jste, že mezi pohárovými zápasy může něco takového přijít?

Pro nás Plzeň i v takové sestavě pořád značí kvalitu. Kolik tam dá klíčových hráčů, je její problém. My se připravili na její herní způsob jako takový. Nesešlo se jim to a je vidět, že nemají formu.

Po necelé čtvrthodině jste musel nuceně střídat, když se zranil Josef Divíšek. Zatrnulo vám?

Beky střídáme v podstatě každý zápas. Kvůli zranění, kvůli výkonům… Není to příjemné, do obranných řad sahám nerad. Šimko to ale zvládl slušně, do týmu zapadl.

Emočně hodně náročné utkání odehrál Milan Petržela, který na západě Čech strávil nejlepší léta kariéry.

Je to zkušený kluk a i já od něj můžu čerpat, zvlášť když v Plzni hrál deset let, takže jsme se o tom bavili. Spoléhal jsem, že se tu bude chtít ukázat, že je profesionál a bude plně připravený, což i ukázal. Pokud podá standardní výkon, tak tým opravdu pozvedne a je to znát.

Jak teď mužstvo vrátíte zpátky na zem?

Už se nám to stalo. Víme, co jsme třeba minule proti Budějovicím udělali za chyby, a teď je to o tom, abychom je neopakovali. Neběhali jsme, nebyli aktivní ani agresivní, nesbírali odražené balony, nepřihráli si na deset metrů. K tomu se nesmíme vracet, pak bychom nemohli pomýšlet na úspěch.

Je pro psychiku hodně velkým dopingem, když zvítězíte na Spartě i v Plzni?

Mám to v hlavě nastavené tak, že chci vyhrát všude a každý zápas. Pak spíš musím krotit zklamání, když dostaneme šest gólů od Jablonce, což hráči z hlavy třeba vypustí, ale já to z ní nedám.