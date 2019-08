Plzeň přišla o Krmenčíka s Kayambou. Dokážeme je nahradit, říká Vrba

Viktoria se hnala kupředu, vystřelila téměř třicetkrát a s trápícím se soupeřem neměla sebemenší slitování. Ukončila tak svou třízápasovou sérii bez ligové výhry.

Kayambu s Krmenčíkem trápí svaly Ještě v průběhu prvního poločasu museli ze hry nuceně odstoupit plzeňští Joel Kayamba a Michael Krmenčík, rozsah jejich zdravotních problémů ale zatím známý není. „Oba mají svalová zranění, délku jejich absence však v tuto chvíli odhadnout nedokážeme,“ sdělil po utkání Václav Hanzlík, tiskový mluvčí Viktorie.

Vrba neexperimentoval a poslal do hry to nejlepší, co měl k dispozici. Další zaváhání už si dovolit nemohl.

Ulevilo se vám po vítězství hodně?

Myslím, že to z naší strany bylo povedené utkání. Dali jsme čtyři góly a měli jsme spoustu dalších příležitostí. Takhle nějak by to mělo vypadat.

Takže absolutní spokojenost.

Už jsme tu odehráli dobré zápasy i předtím, třeba proti Antverpám. Bylo to podobné. Sice jsme tenkrát nepostoupili, ale vstřelili jsme dvě branky a šancí bylo taky hodně. Na to jsme teď navázali. První tři kola byla taky dobrá, bohužel však vidím problém v porážce se Slováckem. To by se stávat

nemělo a ty tři body nám pořád chybějí.

Jak hodnotíte výkon Aleše Čermáka, který se vrátil po měsíční absenci?

Z mého pohledu to byl pro nás velice důležitý hráč.

Zato se vám ale hned v první půli zranili Joel Kayamba s Michaelem Krmenčíkem. Jak velká je to komplikace?

Podle mě máme vyrovnaný kádr. Třeba už nemáme takové hvězdy jako v minulosti, které Plzeň nějakým způsobem táhly, ale tohle mužstvo je zase takové, že se hráči dokážou v případě zranění navzájem nahradit. Jejich zdravotní problémy jsou pro nás samozřejmě špatné, na druhou stranu ovšem všichni, kteří nastoupili, odvedli dobrý výkon.

Výborný výkon podal David Limberský. Ukázal, že je pro současnou Plzeň pořád nepostradatelný?

Já jsem mockrát četl, že postradatelný je, tak proč by teď měl být zase nepostradatelný? Nepostradatelný jsem já! To víte, že to tak je.

Už se blíží slibovaná selekce, při které nějací hráči kádr opustí?

Až přijde, tak přijde. Tuším, že poslední termín na hostování je osmého září. Pokud ne, tak se omlouvám. Ale jestli ano, tak do té doby se to určitě dozvíte.