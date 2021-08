Gólová Olomouc baví ligu. Těší mě, že si produktivitu držíme, říká Jílek

Dvanáct vstřelených branek ve čtyřech zápasech. Jílek předsezonní sliby o útočném a aktivním fotbale zatím plní do puntíku. U Hanáků nastavil atraktivní ofenzivní systém, který těží z mimořádné produktivity. Ke čtyřem brankám stačilo sigmákům ve Zlíně pouze šest střel, z nichž pět mířilo do prostoru branky. „Potěšilo mě zejména to, že jsme si produktivitu udrželi,“ usmíval se Jílek.

„S klukama se smějeme, jak jsme góloví. Diváci se musí bavit,“ těší útočníka Pavla Zifčáka, který se trefil už potřetí v řadě.

Starosti Jílkovi dělá číslo z opačné strany hřiště. Devět inkasovaných gólů a žádné čisté konto. „Celý týden jsme pracovali na pevnosti defenzivní linie. Myslím si, že jsme to tentokrát zvládli v obraně dobře. Šance, které si Zlín vypracoval, pramenily z našich chyb v rozehrávce,“ zhodnotil Jílek.

Útočník olomoucké Sigmy David Vaněček se raduje už ze čtvrtého úspěchu svého týmu..

Po osmi obdržených gólech po třech kolech je výhra s jednou inkasovanou brankou dobrým impulzem pro obrannou činnost. V době, kdy chybí Beneš a Hubník, postrádá totiž stoperská dvojice jistotu a lehkost.

Pouhou minutu po kontaktní brance Zlína ztropili Olomoučtí chybu na vlastní polovině. Hrubý kolmou přihrávkou vybídl zlínského kapitána Poznara do samostatného úniku, ten však neustál tlak dotírajícího Poulola a branku minul. „Rozhodující moment zápasu. Kdyby Zlín srovnal, vývoj by byl určitě jiný. Tenhle okamžik jsme nezvládli,“ kritizoval Jílek.

A nedorazů v obraně bylo víc. Třeba když se Poulolo srazil s Macíkem, který skákal po vyražené střele zlínského Vraštila. Nebo když ve čtyřiatřicáté minutě trestuhodně propadl centr z pravé strany až na nehlídaného Poznara. A při inkasované brance nemohl mít čisté svědomí ani gólman Macík. Hlinkův centr v díře mezi Chvátalem a Poulolem našel Poznara, který sklepl Hrubému. Byť střídající záložník mířil přesně doprostřed brány, nakonec Macíkovi proletěl balon pod tělem.

„Strašně laciná branka. Nejprve zbytečný náš nákop a pak střela, která z mého pohledu byla jasně chytatelná,“ pravil Jílek.

Kouč Olomouce trefil ve Zlíně sestavu a také střídání měl na výbornou. Na hrotu opět dal prostor Růskovi a z křídla mu nechal sekundovat Zifčáka s Matouškem. A oba dělali vítr. Dravý Matoušek, který na svoji osobu po faulu Procházky vybojoval již pátou žlutou kartu v probíhajícím ročníku, dokonce otevřel skóre. Růsek ho vybídl do úniku a mladý křídelník si počínal jako zkušený mazák. Vyběhnuvšího Rakovana přeloboval. Gólovou radost mu nakonec překazil až videorozhodčí, neboť jedenadvacetiletého odchovance usvědčil z ofsajdu.

A tak slovo dostal druhý z ročníku 99 – Pavel Zifčák. Ve středu se hbitě uvolnil González a jeho průnikovou přihrávku uklidil z první na zadní tyč. „Třikrát nastoupil z křídla, třikrát dal gól,“ chválil Jílek svého svěřence. „Ale není to tak, že bychom byli rozhodnutí, co je pro něj nejlepší pozice. Skladbu horní trojice stavíme podle soupeře. Zatím nám to vychází,“ dodal.

Pavel Zifčák z Olomouce se raduje z gólu.

Ani po přesné trefě se Zifčák neodmlčel. Naopak. Po změně stran uzmul chybnou rozehrávku domácích a předložil míč do vápna Daňkovi. Osmnáctiletý mladík nakonec z úhlu a o tyč dopravil míč za brankovou čáru a zvýšil na 2:0.

Tyč hrála v prospěch Sigmy znovu v devětasedmdesáté minutě po kombinaci dvou střídajících hráčů, v době, kdy po obdrženém gólu sílil nápor domácích. Tomáš Zahradníček na vlastní polovině uloupil míč, načež vyzpovídal Condeho a pasem za obranu oslovil Martina Hálu. I přes dotírajícího Filla dokázal Hála zamířit na bližší tyč a o konstrukci navýšit znovu na rozdíl dvou branek.

„Střídání není o štěstí nebo kvalitě trenéra. Je to o kvalitě lavičky. V momentě, kdy sedí hráč, který má kvalitu a je schopný přinést změnu, tak se střídá docela dobře,“ smál se trenér Hanáků.

Gólový účet si v modrém, respektive bílém dresu, otevřela také letní akvizice David Vaněček. Mezi čtyřmi hráči Zlína udržel těžký míč a zacílil mimo dosah bezradného Rakovana.

Střelecky tak mlčí už jen poslední hroťák týmu – Antonín Růsek. „Tonda pracoval dobře v podhrotové pozici. Plnil naše požadavky, ale shodneme se na tom, že od něj očekáváme asistence a góly. Je to jen o práci, ale jsme na dobré cestě a Tonda góly dávat bude,“ hecoval Jílek.