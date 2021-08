Bílek: První místo je pro Plzeň odměna, i kdyby to bylo jen na chvilku

Všechny dosavadní ligové zápasy vyhrála Plzeň o jediný gól, tentokrát však s tím rozdílem, že poprvé v sezoně neinkasovala.

Bílkovi se daří v nabitém programu prostřídávat sestavu tak, aby měli hráči energii, ale zároveň dosahovali pozitivních výsledků.

Jste první, ač má Slavia odehráno o utkání méně. Vnímáte to?

Klukům jsem před zápasem říkal, že tu šanci máme. I kdyby to nakonec bylo jen na chvilku, tak je to povzbuzující okamžik. Nebyl to krásný zápas, ale neinkasovali jsme. Kromě gólu jsme měli tři tutové šance, jednu Hybš a dvě Ba Loua, tak je škoda, že jsme aspoň jednu neproměnili. Závěr by nemusel být tak hektický.

Je poskočení na vedoucí místo tabulky pro mužstvo důležitým momentem?

Jsem rád, že jsme začátek soutěže zachytili. Je to odměna, hráči dobře pracují a ještě nebyl ani jeden zápas, kdy bychom měli problém v přístupu. Dobré utkání jsme nesehráli jen ve Walesu. Když hrajeme organizovaně a poctivě, dokážeme dosahovat dobrých výsledků.

Odejde Ba Loua z Plzně? V posledních dnech opět posílily spekulace o možném odchodu Adriela Ba Louy z Viktorie, nejvýraznější zájem údajně momentálně jeví polský Lech Poznaň. „Vím, že na něj přišla nabídka, ale jak je to daleko, těžko říct,“ řekl v O 2 TV trenér Michal Bílek. „Spekulace jako klub komentovat nebudeme,“ doplnil později plzeňský mluvčí Václav Hanzlík.

V zápase jste tentokrát dostali sedm žlutých karet, to je pořádně vysoké číslo...

Pokyn bojovat mají hráči neustále, nicméně žluté karty dostávat nechceme. Sedm je opravdu hodně, toho se musíme vyvarovat. Záměr určitě nebyl dostávat žluté karty, ale hrát důrazně.

Jste vzhledem k rozsáhlé marodce až překvapený, jak se vám zatím daří?

Měli jsme dost zraněných, ale zároveň máme dostatečně široký kádr. Hráči, kteří na začátku přípravy vypadali, že budou mít těžké se v týmu udržet, pravidelně hrají. Třeba Janošek nebo Káčer.

A co Radim Řezník? V lize se trefil už podruhé.

Ani u něj jsme nevěděli, jak to bude. Vypadalo to, že s námi nebude vůbec, jenže nakonec jsme si ho kvůli marodce stáhli a zatím to zvládá velmi dobře. Na jeho postu je velká konkurence, s Havlem jsou to oba kluci, kteří hrají ofenzivně, umějí dát gól. Jsem rád, že šanci čapnul.

Teď musíte opět přepnout na poháry, ve čtvrtek v prvním utkání závěrečného předkola Konferenční ligy hostíte CSKA Sofia. Jakého protivníka čekáte?

Bude to zatím nejtěžší soupeř. Je to bulharský tým, ale v poslední zápase za něj nastoupilo devět cizinců, takže tam síla bude. Postoupili jsme přes dvě předkola, ale chceme do skupiny. Velí nám to dobře se připravit stejně jako na ty předchozí zápasy. Vyjma toho ve Walesu, který nám nevyšel. Teď proti nám bude daleko větší kvalita. Věřím, že předvedeme dobrý výkon s dobrým výsledkem.