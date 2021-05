Guľa ven! Já to přijímám, jsem zodpovědný, reagoval plzeňský kouč na pokřiky

Prožil černý den. Kromě ztráty s Příbramí musel řešit i zranění Beauguela, Limberského a Kopice, tří důležitých hráčů. A nepotěšil ho ani slabý výkon gólmana Hrušky, který nese vinu na dvou ze tří inkasovaných branek.

„Nezkušené mužstvo si může vybrat slabší chvilku, ale ne tak zkušení frajeři jako u nás,“ zlobil se na opakované chyby v plzeňské defenzivě. Západočeši doma inkasovali tři góly poprvé od listopadu 2018.

Jenže tenkrát šlo o Real Madrid a Ligu mistrů, tentokrát plzeňskou obranu školila Příbram...



Bod vás potěšit snad ani nemůže, když jste o vedení přišli v 96. minutě.

V zápase bylo hodně emocí. My jsme pracovali slabě v defenzivní činnosti. Na obdržené góly mužstvo zareagovalo, ale co se stalo v nastaveném čase, nepotřebuje komentář. Pro nás je to velká ztráta. Příbram hrála sympaticky, ale konečně dokážete otočit výsledek, máte další velké šance, odrazíte se k ještě větší emoci, kterou potřebujete na závěr ligy... A místo toho inkasujete na tři tři.

Viníte ze ztráty gólmana Aleše Hrušku, který nastoupil po delší době?

Ještě se na to musíme podívat. Nepotřebuje to ale komentář. Nezkušené mužstvo si může vybrat slabší chvilku, ale ne tak zkušení frajeři jako u nás. To je třeba uhrát jiným stylem a jiným způsobem.

Vnímáte to tak, že Hruška vyloženě chyboval?

To bude na hlubší analýzu i s Matúšem (Kozáčikem, trenérem brankářů). Je to třeba rozhodně otevřít. Inkasovat tři góly ze čtyř střel, to je extrém. Obzvlášť v takovém očekávání, které máme. Necítím se v tomhle být ale tak silný odborník. Pomoc mužstva při té první situaci byla také žalostná.



Ani střední obránci Jakub Brabec s Filipem Kašou však nezářili, třeba při první brance nechali hlavičkujícího Tomáše Pilíka úplně volného.

Nejen stopeři, ale celá obranná linie. První dvě střely na bránu, dva góly a musíte otáčet. Pak přišel ještě kritický moment, kdy zapomeneme na hráče, který jde sám na bránu. Velké zklamání z individuálních výkonů i celé formace.

Nemohl jste využít služeb gólmana Jindřicha Staňka, k tomu museli odstoupit i David Limberský se Jeanem-Davidem Beauguelem. Jak jejich zdravotní stav vypadá?

Jindra bude oukej, věřím tomu, že bude v pořádku. Kromě Limberského a Beauguela potřeboval střídat ještě Kopic, ale už jsme do toho nemohli vstupovat. Jsou to čerstvé věci. Hráli jsme devět zápasů za měsíc, nesmíme si vystřílet hned střídání, tak jsme čekali až do přestávky. Pravděpodobně jde o svalové věci, ještě od kluků nemám zpětnou vazbu. Na závěr ligy nám vypadli tři hráči, je to pro nás opravdu náročný den.

Fanoušci skandovali „Guľa ven!“ Bral jste to tak, že tým potřeboval v ten moment spíš podpořit?

Nemyslím, že by ho nepodrželi. Fandili i za stavu nula dva. Stalo se to, já jsem za to zodpovědný a musím to přijmout. Prohráli jsme na Slavii a prohrávali doma s Příbramí, to není na to, abychom si tu dávali „ťapáky“. Větší část fandila, věřila v obrat, který i přišel. Pak jsme to ale zahodili do koše v nastaveném čase.

Cítíte, že máte mužstvu stále co dát?

Patnáct zápasů jsme neprohráli, ale na Slavii se ta dynamika celá otočila. Sami jsme si to způsobili v závěru minulého roku. Dnes jsme potřebovali vyhrát všichni. Není tedy důležité, jestli je to o mně nebo o někom jiném. Já jsem ale zodpovědný, tu plnou zodpovědnost přijímám. Pro mě je podstatné, aby byla Plzeň silná, zvládla finále poháru i ligové zápasy. Měli jsme obrovskou šanci, abychom poskočili na čtvrté místo. Vždy když mužstvo může udělat rozdílový krok, tak nás to přibrzdí.

S Příbramí jste remizovali i na podzim. Čím to, že jste na ni nedokázali v ročníku ani jednou vyzrát?

Asi produktivitou. Minule jsme nedali penaltu v 86. minutě, teď jsme inkasovali po naivních chybách. Ale i tak jsme měli pět nebo šest velkých šancí, to nás stálo body.