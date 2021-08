Havel se vrátil po operaci menisku: Jsem nadšený, že jsem si mohl zahrát

Pozice na pravé straně defenzivní řady je pro Plzeň dlouhodobě problémová. Ne že by měl snad Havel nízkou výkonnost, ale jak ho nahradit v případě zranění?

Tuhle otázku museli ve Viktorii narychlo vyřešit, další typický obránce v sestavě nebyl. Jedině mladý Josef Koželuh, tomu ale zkušenosti z velkých zápasů chybí.

Havel se zranil v přípravě proti Domažlicím před odjezdem na soustředění, kdy mu protihráč přilehl nohu. „Praskl mi meniskus, takže jsem musel na operaci. Naštěstí ta pauza nebyla nějak dlouhá, asi jen čtyři týdny,“ líčil.

Viktoria tak dala druhou šanci Radimu Řezníkovi, navrátilci z hostování z Mladé Boleslavi, se kterým se plánovala rozloučit.

Teď je ale Havel zpátky. A jakmile byl připravený do hry, okamžitě naskočil do základní jedenáctky. „Do poslední chvíle jsme s trenérem řešili, jestli do toho už jít. Samozřejmě mám ještě nějaké kondiční manko, což jsem věděl a cítil,“ sdělil.

Byl tak u dalšího plzeňského obratu, Viktoria totiž utkání se Slováckem zvrátila ve svůj prospěch až po poločasové přestávce a navázala na týden staré ligové vítězství nad Bohemians, které se rodilo podobně.

„Už se nám to povedlo podruhé. Pokud si dobře pamatuju, tak minulou sezonu jsme to nedokázali ani jednou, takže je vidět, že síla tu je. Roste nám sebevědomí a věřím, že před čtvrtkem to je to, co jsme potřebovali,“ myslí si Havel.

Ve čtvrtek totiž na západ Čech přijedou The New Saints k odvetě 3. předkola Evropské konferenční ligy, v úvodním zápase Plzeň prohrála 2:4.

Triumfem nad Slováckem tak položila Viktoria dobrý základ a pozitivně se naladila. „Doufám, že je to pro nás ten správný doping,“ usmíval se Havel.