Na jednu bránu. Jako ve Walesu, porovnává kouč Bílek zápas se Slováckem

Výsledek mohl být ještě mnohem výraznější, Plzeň vyslala za zápas více než třicet střel, což je ohromné číslo. Bílkovi se vydařilo střídání, o vyrovnání se totiž postaral čerstvý Beauguel, který skóroval pár minut po svém příchodu na hřiště.

Statistiky ukazují na velkou plzeňskou dominanci. Viděl jste to tak i zpoza postranní čáry?

Trochu to připomínalo náš zápas ve Walesu. Šance jsme měli, ale nedávali jsme je, zato soupeř měl jeden protiútok a hned udeřil. Byla to pro nás nepříjemná rána, ale vzchopili jsme se. I v první půli jsme dobře kombinovali, jen gól jsme bohužel nevstřelili. Pak přišlo vyloučení a ve druhém poločasu už to bylo na jednu bránu.

Poprvé v sezoně jste poslal do základní sestavy Adriela Ba Louu. Byl jste s ním proti Slovácku spokojený?

Podali jsme především týmový výkon. Nebudu říkat, kdo hrál hůř nebo líp. Velmi kvalitní výkon předvedli všichni a Ba Loua do toho zapadl. Pracoval jako všichni ostatní, můžu s ním být spokojený. Kluci potřebují pochválit, po ráně ve Walesu nebylo jednoduché se zvednout. Na těch, co dlouho nehráli, nebylo vidět, že by neměli zápasovou praxi.

Spoustu šancí si vytvořil Pavel Šulc, jenže jeho ohromné střelecké trápení trvá dál...

Měl toho plné zuby. Je pravda, že v kabině byl skleslý, sám totiž ví, že těch situací bylo na jeden zápas až moc. Ale má naši jednoznačnou podporu, jde tomu naproti, do šancí se dostává. Horší je, že nemůžeme na zakončení pracovat na tréninku. Teď na to mezi zápasy není čas.

Sestavou jste docela zamíchal. Bylo to z výkonnostních důvodů, nebo kvůli nabitému programu?

Abychom rozložili síly. Hejda má problém se zády a Hybš dostal volno. Odehrál všechna utkání a také měl lehčí zdravotní potíže, proto nebyl nominovaný.

Třeba Slavia si svůj zápas kvůli pohárům odložila, Sparta se na tuto možnost také vyptávala.

Ani to nechci nějak moc komentovat, není to moje věc. Soustředím se na svůj tým. Udělali jsme šest změn, máme široký kádr na to, abychom to protočili.



Pozici levého obránce si vyzkoušel Jhon Mosquera. Proč jste ukázal právě na něj?

Když nehrál Hybš, tak tam mohl být Falta nebo Mosquera. Měli za úkol se tam měnit, ale Mosquera tu pozici nakonec hrál víc. Zvládl to dobře, přestože jsme přes tu stranu dostali bohužel gól. Je to ale varianta, má dobrý centr, je silný v osobních soubojích.