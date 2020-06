Mít Baník v zádech fanoušky, bylo by to jiné, uznal plzeňský kouč Guľa

Záložníka Buchu, který zařídil vítěznou trefu z penaltového puntíku, k exekuci pokutového kopu nenutil. „Nebylo by optimální někoho tlačit, jde o aktuální pocit toho hráče. Jsem ale rád, že na sebe vzal zodpovědnost,“ řekl Guľa.

Co utkání definitivně rozhodlo?

Pomohla nám střídání a gól na dva nula. Museli jsme ukázat velké odhodlání a týmový výkon.

V základní sestavě jste dal tentokrát na hrotu před Beauguelem přednost Chorému. Proč?

Záleželo na dvou věcech. Jean-David na tom nebyl zdravotně úplně top. Zvládl by to, ale Chorý měl proti Boleslavi dobrý vstup do zápasu a cítili jsme, že v Ostravě by se mohly otevírat prostory na delší běžecké úseky. Potřebovali jsme stoprocentního chlapa.

V karetním ohrožení byli Bucha i Čermák, důležití hráči středové řady. Uvažoval jste, že byste je před Slavií nenasadil?

Pokud by dostali kartu a nemohli by hrát, tak bychom to dokázali vyřešit. Samozřejmě by to byla komplikace, ale Díaz, Hořava nebo Herc by to zvládli. Kluci si to však pohlídali.

Střed zálohy vám musí dělat radost. Proti Spartě skóroval Kalvach, Boleslavi dal hattrick Čermák a teď se trefil Bucha...

Jsem za to rád. Bucha sice předtím gól nedal, ale o tom to přeci není. Věřil jsem, že pokud bude vytrvalý, tak šance přijde. Je skvělé, jak si všichni tři dokážou vyhovět. Nejen herně, ale i běžecky a v osobních soubojích. Opět šli na maximum.

O den dříve Slavia vyhrála v Příbrami. Dostala vás pod tlak?

Něco jsme si k tomu řekli, je to přirozené. Byli jsme na hotelu a zápas sledovali. Nesmíme ale předbíhat, soustředili jsme se hlavně na nejbližší utkání.