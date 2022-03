Bílek: Červená Havla? I žlutá mi přišla přísná, VAR asi odhalil něco víc

Za své chování se dokonce dočkal pochvaly od svého teplického protějška Jiřího Jarošíka, kterého naopak rozzlobil zbytek plzeňského realizačního týmu. Bílek se staral o to, co se děje na hřišti, a nikoliv za postranní čarou.

Musel si poradit s oslabením, po červené kartě Milana Havla hrála Plzeň kompletní druhý poločas v deseti. V závěru pak mohl vydechnout, Západočeši urvali další těsný jednobrankový triumf.

Jedna nula už je takový tradiční plzeňský výsledek. Jak se tohle vítězství lišilo?

Bylo to stejně těžké jako všechny ty předchozí výhry, tedy hrozně. Soupeř měl ze začátku dobrý pohyb, měnili si místa, což nám dělalo problémy. Druhá polovina první půle už byla od nás lepší, měli jsme tam nějaké závary a dali gól z penalty.

Po pauze už jste byli jen v deseti, druhou půli jste se museli spíš bránit...

Tu ovlivnilo právě to vyloučení. Soustředili jsme se na pečlivou defenzivu a nepouštěli jsme Teplice do vyložených šancí, trefili jen břevno z trestného kopu.

Zatrnulo vám trochu, když sudí Radina změnil verdikt a Havla vyloučil?

Bylo to nepříjemné, soupeř nám zatápěl. Dali jsme tam Řezníka, takže jsme nahradili Havla jiným bekem.

Přišla vám červená karta správná?

Ještě jsem to neviděl, ale rozhodčí koukal na video, takže asi byla oprávněná. Každopádně to pro nás bylo překvapení, i ta žlutá se mi zdála přísná. Asi VAR odhalil něco víc.

S obrannou prací týmu jste byl spokojený?

Do druhé půle jsme šli s tím, že poctivá defenziva musí být od všech stoprocentní. Chtěli jsme zavírat prostory a nepouštět protivníky do náběhů jako třeba do toho, z jakého dali kvůli ofsajdu neuznanou branku. Celkem se nám to dařilo.

Musel jste tým trochu krotit od útočných choutek? Přeci jen jste hráli doma a přišlo skoro devět tisíc diváků.

Věděli jsme, že pokud chceme v deseti uspět, tak se logicky nemůžeme do ofenzivy tlačit. Hráči věděli, o co jde, a velmi dobře plnili, co jsme si řekli.

Utkání bylo poznamenané i několika kontrolami videozáznamu. Nemyslíte, že obecně už zasahuje VAR do zápasů až moc?

Přijde mi to tak. Myslím, že už je toho až příliš. Pauzy jsou strašně dlouhé, hra je rozkouskovaná.