Ani jsem nevnímal, že jsme měsíc nehráli. Gól? Ulevilo se mi, přiznává Kalvach

V lize čekal na gól od konce května loňského roku. Únorovou trefou proti Přepeřím v poháru nechal lehce vzpomenout na minulou sezonu, kterou měl na své střelecké průměry výrazně nadprůměrnou. Jenže v domácí nejvyšší soutěži mu to tam v posledních měsících prostě nepadalo.

Proti Českým Budějovicím své sucho prolomil snad nejkrásnějším možným způsobem. Necelé dva metry před hranicí pokutového území si počkal na odražený míč, ze vzduchu jej bez rozpaků napálil a poslal jej bezchybně ke vzdálenější tyči.

Lepší způsob, jak se po koronavirové pauze vrátit, byste hledal asi těžko. Už vás svrběly nohy?

Chybělo mi to hodně. Pauza byla dlouhá, trvala skoro měsíc. Osobně jsem se těšil moc a myslím, že to na nás i bylo vidět. Vstoupili jsme do zápasu aktivně a zaslouženě jsme vyhráli.

Cítili jste na sobě nějakou nerozehranost?

Spíš jsme byli nastavení tak, že do toho jdeme naplno. Nevnímali jsme, že jsme měsíc nehráli.

Vy jste se vrátil ve střelecké formě, trefil jste se zpoza vápna výstavně...

Bylo to celkem rychlé. Stoper (Talovierov) to odhlavičkoval, já jsem se nerozmýšlel, prostě jsem to napálil a jsem rád, že to tam konečně padlo.

Dal jste v sezoně vůbec první branku. Ulevilo se vám?

Určitě jo. Nedal jsem v lize gól skoro rok a jsem opravdu rád, že jsem se trefil a pomohlo nám to ke třem bodům.

Mělo utkání skončit větším rozdílem? Tlačili jste, ale těsný výsledek vydržel až do konce.

Myslím, že příležitostí jsme v obou poločasech měli celkem dost. Je škoda, že naše produktivita nebyla lepší a neulehčili jsme si to. Budějky jsou ale na druhou stranu nepříjemný soupeř a i takové vítězství je pro nás důležité.

Nyní vás čeká pořádně nabitý program. Musíte dohánět odložené zápasy, navíc stále bojujete o vítězství v MOL Cupu. Něco podobného jste si vyzkoušeli na jaře už před rokem.

Těším se na to. Loni nám to vyšlo, tak věřím, že na vítězné vlně pojedeme i teď, postoupíme v poháru a v lize to potvrdíme v Karviné.