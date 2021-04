Vyšším rozdílem bychom vyhráli rádi, ale zpětně se na to nikdo nedívá, tvrdí Guľa

Nejtěžší práci měl Guľa o poločasové přestávce, kdy musel nabudit svůj tým po inkasované brance, která přišla už v nastavení. „Bylo třeba udělat takový mix. Hráče vyburcovat, ale zároveň také podpořit,“ líčil.

Evidentně uspěl, už za deset minut totiž Falta rozhodl gólem na 2:1 o plzeňském triumfu. Zbytek utkání si Viktoria pohlídala.

Po podobných karanténních potížích musí být člověk vždycky trochu nervózní, jak bude návrat probíhat...

Vítězství nás samozřejmě těší. Ve větší části zápasu jsme podali velmi solidní výkon, rychlý i sebevědomý, navíc jsme předvedli správnou reakci na inkasovaný gól před koncem první půle. Podstatné je, že jsme to uhráli do výhry. Po té pauze to byl velice důležitý zápas jak herně, tak výsledkově.

Nedalo se rozhodnout o výsledku dříve? Ačkoliv jste soupeře do příležitostí nepouštěli, musí vás vlastní neproměněné možnosti mrzet.

Šancí tam bylo hodně, míče se odrážely od konstrukce na špatnou stranu. Chceme vyhrávat i vyšším rozdílem, ale i takového vítězství si ceníme. Zpětně už se nikdo nedívá, o kolik to bylo. V závěru jsme dobře zvládli situace, kdy už soupeř riskoval, a máme spoustu cenných poznatků.

Zaznamenal jste moment, během kterého se ta téměř měsíční herní pauza projevila?

To je těžká otázka. Kluci vstoupili do zápasu ve velice slušné intenzitě, ale možná chyběl klid a rozvaha v koncovce. Touha tam byla, byli jsme trpěliví, ale chtělo to rozvahu.

Hodně aktivní byl Adriel Ba Loua, jenže před obdrženým gólem prohrál hlavičkový souboj. Budete mu to vyčítat?

Myslím, že to bylo až finále celé akce, která začala vhazováním devadesát metrů od naší branky. Vnímám to týmově, komplexně. Šlo toho udělat víc už u zrodu té akce, tohle je třeba jednoznačně řešit s celým mužstvem.

Ve středu vás čeká MOL Cup, do Plzně přijede Liberec. Už máte v hlavě, jak - a jestli - protočíte sestavu?

Tím se budeme zaobírat už brzy. Úvodní jedenáctku musíme trefit, ale důležitá je i sestava, která bude utkání dohrávat. Je to pohárový zápas, může mít různý průběh. Mám radost z formy středových hráčů, Pavel Šulc i Pavel Bucha zvládli neskutečně přechod z Eura. Máme z čeho vybírat, do základu se nám blížil po zranění už i Miro Káčer.