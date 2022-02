Na penaltu by šel Beauguel, kdyby nekrvácel, říká Bílek. Spartu už neřeší

Jediné, co může Bílka trápit, jsou zranění. Po hodině hry musel střídat otřeseného gólmana Jindřicha Staňka, stejně tak stáhl ze hřiště krvácejícího Jeana-Davida Beauguela.

Zato pohled na tabulku je pro Plzeň opět potěšující, minimálně do neděle se opět vyhoupla na vedoucí příčku.

Dá se říct, že jste si zápas užil?

Výsledek je dobrý, a to jsme měli ještě řadu šancí, které jsme neproměnili. Škoda, že jsme nedali tu penaltu. Pak přišel úsek, který byl z naší strany nervózní. Pak jsme se do toho ale dostali, utkání jsme zvládli dobře.

Zlomila duel červená karta Filipa Čiháka, která přišla už ve dvacáté minutě?

Pardubice by se asi bránily i v jedenácti, ale zatáhly se ještě víc do bloku. Bylo to trochu dobývání, ale bylo důležité, že jsme do půle vstřelili dvě branky.

Trápí vás zpětně ztracené vedení ze zápasu proti Spartě? Pohled na tabulku mohl být pro vás ještě příjemnější...

Po zápase na Spartě nás to strašně mrzelo. Měli jsme to rozehrané dobře, podali jsme velmi dobrý výkon. Už je to ale za námi, jindy jsme zase měli štěstí my.

Dali jste čtyři góly, první velká šance však brankou neskončila, když Pavel Bucha zahodil pokutový kop. Zahrával by jej Jean-David Beauguel, pokud by zrovna nepodstupoval ošetření?

Je určeno několik hráčů, pravděpodobně by však Beauguel penaltu kopat šel, kdyby byl na hřišti. Bucha je na tréninku proměňuje v pohodě, ale bohužel.

Beauguelovi se pak moc nechtělo střídat.

Hodně krvácel. Asi by nehrál celé utkání ani tak, ale dolů jít nechtěl. Chtěl dát branku, měl tu vidinu, ale tekla z něj krev a musel střídat.

Tušíte, jestli sleduje tabulku nejlepších kanonýrů? Touží ji vyhrát?

Dává góly hrozně rád a na korunu krále střelců myslí. Kdyby byl zdravý, tak by už nějakou branku přidal. Určitě o tom přemýšlí, ale stejně jako všichni ostatní dává na první místo tým. Je vidět, jakou má radost, když dáme gól. Je to pozitivní kluk.

Gólu byl blízko, nůžkami napálil břevno.

Trefil to nádherně, celá akce byla krásná. Je škoda, že to tam nepadlo.

Ze hry odcházel nerad také gólman Jindřich Staněk, i on měl zdravotní potíže. Jak na tom je?

Mám jen kusé informace. Je otřesený, ale věřím, že bude v pořádku. Chtěli jsme vědět jeho stav, když se mu to stalo, a kdyby nebyl fit, udělali bychom trojité střídání. Jedno okno na střídání bychom si tím ušetřili. Chtěl ale chytat, čemuž rozumím. Bolest však byla silnější.

Jak se vám zamlouvaly výkony debutantů? Libor Holík nastoupil poprvé v základu, pro Mateje Trusu to byla úplná premiéra.

Holík odehrál velmi dobré utkání, byl aktivní, posílal tam kvalitní centry. A Trusa je nepříjemný hráč, hodně rychlý, má dobré zakončení. Je škoda, že tam promáchl, jinak mohl dát i branku. Trénuje dobře, říkal si o šanci. Je to kluk hlavně pro budoucnost.

Zvládáte držet pohodovou týmovou atmosféru, když už hrajete jenom ligu a nemáte třeba tolik prostoru k rotaci sestavy?

Pro některé je to složité, protože se dostávají na hřiště málo. Chceme od nich, aby na tréninku pracovali na sto procent a nedávali na sobě znát nervozitu, že nehrají. Až přijde šance, musejí být připravení. Samozřejmě to ale není jednoduché, když nehrajete. U nás zatím problém není, všichni odvádějí dobrou práci.

Je pro vás momentálně klíčová dobrá forma krajních hráčů?

Jsem hlavně rád, že přišel Holík. Díky tomu se na krajích zvedne konkurence, která nás může posunout o kousek dál. Za chvíli se uzdraví Řezník a budeme mít tři velice dobré krajní obránce.

Často hrajete v sobotu. Je pro vás příjemné, že konkurenti v boji o nejvyšší příčky většinou nastupují až po vás?

Je pravda, že když výsledky přichází a hrajeme v sobotu, tak je to pro konkurenty složitější. Můžeme jim utéct, pokud zaváhají. Určitá výhoda to je, ale velký význam tomu nepřikládám.