Ideální návrat. Že jsme Jablonci odskočili, je hodně důležité, ví Čermák

„Neřekl bych zase, že to byl úplně můj zápas, nějaké míče jsem tam zkazil. Jsem rád za gól, asistenci, výhru a jedeme dál,“ dodal plzeňský středopolař.



V Jablonci otevřel skóre technickou střelou k tyči. „Furt jsem si míč naváděl a naváděl, čekal jsem, že to možná prostrčím. Ale furt to nešlo, hráč proti mně vystupoval. Měl jsem balon už pod nohou, nějak jsem ho nabral a skončilo to v síti,“ popisoval Čermák svůj druhý gól v ligové sezoně.

Blýskl se i chvíli před koncem úvodní půle, kdy pohotovou patičkou dostal do šance Jeana-Davida Beauguela, který nezaváhal. „Věděl jsem o tom, že tam Bogy je, už v době, kdy jsem přebíral balon. Myslel jsem, že už to tam ani neprostrčím. Zkusil jsem to intuitivně a naštěstí to nebyl ofsajd,“ řekl Čermák.

I když hrál na jaře poprvé, vydržel až do 88. minuty, kdy střídal. „Docela to šlo. Samozřejmě jsem asi trošku víc funěl, ale na to, jak byl těžký terén, to šlo,“ podotkl Čermák.

„Bylo to hodně nahoru dolů, mohlo padnout mnohem víc gólů. Samozřejmě hra mohla být z naší strany lepší, mohli jsme to víc kontrolovat. Druhá půle? Asi to nebylo úplně ono, ale jsme šťastní za vítězství,“ dodal.

Plzeň vyhrála i třetí jarní zápas pod novým trenérem Adrianem Guľou a na druhém místě tabulky má už osmibodový náskok na třetí Jablonec. „Teď budeme mít těžké soupeře, myslím, že během čtyř týdnů máme všechny týmy z první pětky nebo šestky. Samozřejmě tohle bylo velmi důležité vítězství kvůli tomu, že jsme jim odskočili na osm bodů,“ řekl Čermák.

Jeho výkon chválil také Guľa. „Museli jsme reagovat na to, že Tomáš Hořava měl v noci před zápasem zdravotní problémy. Podstatné bylo, že Aleš byl připravený. V prvním poločase byl nesmírně podstatnou součástí naší ofenzivy. Jsme velmi rádi, že je zpět,“ uvedl Guľa.