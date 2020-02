Dal hattrick, ale hledal chyby. Ztratil jsem moc míčů, myslí si Bucha

Po vydařeném podzimu v Mladé Boleslavi se rychle zabydluje v základní sestavě Viktorie. V tabulce střelců rázem s devíti brankami dotírá na čelo. Jen Doležal, Kanga, Komličenko a Krmenčík mají o zásah víc, poslední dva jmenovaní už navíc Fortuna ligu opustili.

V Plzni zřejmě našli nový pilíř středové řady. Přitom ze Slavie ho získali takřka zadarmo, když Bucha vypověděl smlouvu.



Snový domácí debut, co říkáte?

Je důležité, že jsme navázali na výkon a výsledek z Opavy a opět jsme vyhráli s nulou. Myslím, že jsme to zvládli celkem dobře, přestože jsem v určitých fázích trošku polevili a nechali soupeře hrát. Ale měli jsme to pod kontrolou, diktovali jsme tempo hry.

Dá se říct, že jde o nejvydařenější duel vaší kariéry? Zaznamenal jste hattrick, Lukáši Kalvachovi přihrál na úvodní gól.

Jo, z tohohle pohledu určitě jo. Ale vím o situacích, kdy jsem zbytečně ztratil balon nebo je řešil špatně. Při prvním gólu jsem měl štěstí na odrazy. Jsem rád, že mě pak kluci pustili k penaltě a mohl jsem hattrick dovršit.

Přitom se původně zdálo, že pokutový kop půjde zahrávat Jean-David Beauguel...

Bavili jsme se o tom, kdo to vezme. Nejdřív jsem se rozhodl, že mu penaltu nechám, protože jsem chtěl, aby navázal střelecky na zápas v Opavě. Myslím si, že u útočníka je důležitější, aby byl pořád ve střelecké pohodě a padalo to tam. Dá se říct, že mě k tomu kluci donutili, abych si to šel kopnout.

Momentálně jste na devíti gólech, jen čtyři hráči mají o trefu víc. Máte šanci vyhrát v této sezoně střeleckou tabulku?

Určitě si na to věřím. Když to takhle slyším, tak bych tomu před sezonou nevěřil vůbec. Ale teď jsem rád, že se takhle daří a doufám, že v tom budu pokračovat. Řekl bych, že být nejlepším střelcem určitě možné je, když vezmu v potaz, v jakém klubu hraju, jakým stylem a s jakými ambicemi. Důležitější jsou však pořád výsledky týmu, na tabulku kanonýrů se nijak zaměřovat nebudu.

Jak se vám vůbec hraje v plzeňském systému se třemi středními záložníky?

Vyhovuje mi to. Je vidět, že to však ještě není pořád úplně dokonalé. Zvykáme si, dolaďujeme zakládání útoků, pohyb v prostoru. Můžu být často na balonu a mám kolem sebe takové hráče! Pak je pro mě jednoduché hrát.

Fanoušci vás během utkání několikrát vyvolávali. Jak jste si euforii užíval?

Zaprvé jim musím moc poděkovat, že dorazili v takovém počtu a takhle mě podpořili. Vůbec bych si tohle před zápasem neuměl představit. Už v Opavě jsem před týdnem říkal, že se na návrat domů těším. I při penaltě mi pomohli, přestože jsem byl trošku nervózní a podobnou situaci ještě nezažil. Jsem šťastný, že to takhle dopadlo.

Podepisuje se na vašich výkonech podzim v Mladé Boleslavi?

Dali mi herní vytížení, hostování můžu hodnotit jedině kladně. Byl jsem v Boleslavi hrozně rád, výborní spoluhráči, trenéři i vedení. Moc jim všem děkuju, jak mi dali šanci. Řekl bych, že teď z toho na hřišti těžím, věřím si a přechod je pro mě o něco snazší, jelikož hrát za Viktorku není úplně jednoduché. Ambice jsou tu velké.