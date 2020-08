Těžko hledám slova, nevytvořili jsme si nic, hlásil zklamaný Čermák

Viktoria absolutně nezachytila začátek, po čtvrthodině prohrávala už o tři góly. Působila podrážděně, což platilo i pro Čermáka, který po zbytečném faulu viděl žlutou kartu.

Čím si slabý úvod vysvětlujete?

Těžko říct, odehrálo se to strašně rychle. Najednou jsme tam měli tři góly, sám si ty situace úplně teď nevybavuju. Uvidíme, až si to prohlédneme na videu. Každopádně šílený start, to se těžko dohání.

Rychle jste nabrali tříbrankovou ztrátu, do konce zápasu ale ještě zbývala spousta času. Stále jste věřili?

Pomohla nám penalta, snížili jsme a nějakou naději jsme pořád měli. Do druhé půle jsme chtěli samozřejmě vstoupit lépe, ale ani to se nám bohužel úplně nepovedlo. Navíc jsme dostali čtvrtou branku. Těžké, těžko se mi hledají slova...

Exekuce pokutového kopu jste se ujal sám, přestože jste v minulém kole neproměnil.

Byl jsem odhodlaný to napravit. Proto jsem si ji vzal, kluci mě nechali a podpořili mě.

A přece jen jste vrátil Plzeň do hry o body. Které aspekty hry jste toužili před druhou půlí změnit?

Chtěli jsme dostávat víc centrovaných balonů do vápna, protože jsme si za první půli nic nevytvořili. A teď už můžu říct, že jsme si nic pořádného nevytvořili ani za celý zápas.

Trenér Guľa se sestavou hodně šachoval, brzy střídal. Bylo složité se adaptovat?

Jsme na všechny tyhle změny zvyklí. Nestalo se, že bychom hráli na pozicích, které bychom si už někdy dřív nevyzkoušeli. Ale o tom jsem ani nepřemýšlel.