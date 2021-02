Guľa: Sporné situace? Pro nás je to už jedno, Kašu nemáme a prohráli jsme zápas

Guľu hodně rozčílilo vyloučení Filipa Kaši, které krátce před půlí výrazně ovlivnilo směr, jímž se bude zbytek zápasu ubírat.

Byla červená karta Filipa Kaši rozhodujícím momentem?

Napadají mě tři momenty. Měli jsme dobrý vstup, po Buchově střele jsme trefili tyč a měli jsme ještě další dvě příležitosti. Soupeře jsme ale neotevřeli. Pak přišlo vyloučení Kaši. Jindra Staněk předvedl výborný zákrok a cítili jsme, že jsme připraveni to zvládnout. A nakonec rozhodl gól ze standardky, z té hraniční situace. Šli jsme nadoraz, byli jsme lepším mužstvem.

Liberec hrál od začátku aktivně, v „přesilovce“ se pak nebál tlačit do útoku.

Uhrál to takticky, to klobouk dolů. Klukům ale nemám co vytknout, i za nepříznivého stavu jsme si vytvářeli závary, různé možnosti, přestože jsme neměli jasnou gólovku. Bylo tam odhodlání, nasazení i touha zápas otočit.

Zatímco Kašu poslal sudí Miroslav Zelinka ze hřiště, zákrok Martina Koscelníka na Davida Limberského ocenil jen žlutou kartou. Jak jste zmíněné situace viděl ze svého pohledu?

Moje oči jsou trenérské, nejsem rozhodčí, nikdy jsem to nedělal a nejsem tu od toho, abych ty situace porovnával. Na to jsou videozáznamy. Pro nás je to už jedno, Kašu nemáme a prohráli jsme zápas. Jednu situaci posoudí takto, druhou takto, tak to je... Sledujeme to po celém světě každý týden, já na to odborník nejsem.

Série bez obdrženého gólu vám skončila, dlouho vás ale Jindřich Staněk držel. Jste s jeho výkony spokojený?

Máme dva vynikající brankáře. Jindra je v reflexech a práci na čáře mimořádně silný. Držel nás ve hře, ale je škoda, že jsme to nezúročili. Chlapci věřili, že můžeme vyhrát. Nevyšlo to, ale musíme vytržet a svědomitě a pokorně pracovat.

Větší podporu byste však potřebovali od křídelních hráčů, Joel Kayamba ani Adriel Ba Loua se moc neprosazují...

Jednoznačně z těchto prostorů potřebujeme čísla, tedy góly a finální přihrávky. Cítím tam výkonnostní změnu, ale zatím nepřišly asistence, které jsou v našem systému hry potřebné. Produktivita musí, a má, být výraznější. Bylo cenné, že jsme minulý týden vyhráli venku, ale teď se nám to nepodařilo potvrdit.

Příště už byste mohl mít při skládání sestavy větší výběr. Domníváte se, že se brzy vaše široká marodka vyprázdní?

Věřím, že ano. Miro Káčer je o hodně blíž naskočení do plného tréninku a stav Aleše Čermáka se citelně změnil k lepšímu. Havel stál za karty, takže ten bude zpátky. Obecně je teď situace, že potřebujeme pracovat s každým chlapem. Kolem je covid, navíc bez pauzy a v tomhle počasí... Proto je těch zranění všeobecně víc. Naši fyzioterapeuti a doktoři makají na plný plyn a věřím, že se chlapci vrátí a budeme silnější.