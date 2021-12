Nejsem střelec, ale teď si věřím. Nejlepší je prostě zakončit, hlásí Řezník

Počkal si, až se k němu snese centr z Kalvachovy kopačky, a neuvažoval, že by míč ještě posunul na parťáka Beauguela.

Ještě před sezonou by Řezník dost možná přihrával, teď ale ví, že gól dát umí. Proti Liberci zakončil zblízka suverénně, skóroval počtvrté v sezoně a ukazuje, že Plzeň neudělala chybu, když mu v létě nabídla druhou šanci.

Slovan vám v defenzivě příliš problémů nenadělal...

Myslím, že jsme měli do zápasu dobrý vstup. Drželi jsme balon, kontrolovali hru, k tomu jsme dali i dva hezké góly. S první půlí jsme byli spokojení, ta druhá už ale nebyla taková. Liberec to zjednodušil, kopal vysoké míče a pár závarů tam bylo. My si to však pohlídali a zaslouženě jsme vyhráli.

Je pro vás už Liberec oblíbeným soupeřem? Skóroval jste proti němu i v prvním vzájemném zápase v sezoně.

Možná jo. Prostě mi to teď lepí, za to jsem rád. Důležité ale je, že jsme získali body a držíme se na špici tabulky.

Takovou střeleckou fazonu nepamatujete, že?

Asi to tak je. Nikdy jsem nebyl střelec, ale teď mi to tam padá. Od kluků chodí geniální přihrávky a je to na nás, jestli to dáme. Možná se ale do těch šancí poslední dobou dostávám víc, navíc je proměňuju.

Přitom v létě jste byl na odchodu. Kdyby neměla Plzeň tak širokou marodku, zřejmě byste už hrál jinde. Dostal jste nový impulz?

Nemyslím si, že by mě to přímo nakoplo. Za šanci jsem ale rád, po deseti letech by se mi neodcházelo jednoduše. I hostování v Mladé Boleslavi pro mě bylo specifické. Těší mě, že můžu teď klukům pomáhat.

Jste teď v zakončení i odvážnější, když jste střelecky několikrát uspěl?

Je to tak. I trenéři nás nutí, ať raději vystřelíme. Myslím, že Beauguel si u mého gólu i řval o přihrávku, ale měl jsem myšlenku, že to zpracuju a prostě zakončím. Máme více střílet. Buď to trefíme, nebo se to odrazí pro někoho jiného.

Pas za obranu, náběh krajního beka. Z podobné akce jste nedali gól poprvé.

Na tyhle přihrávky se nedá moc nachystat. I když tam soupeři takhle zabíhají nám a dobře to sehrají, tak je to skoro nebránitelné. Když se přihrávka dobře načasuje, tak si takové šance vytváříme. Nevím, jestli už se na to protivníci i třeba nějak chystají.

Vy jste naskočil už do předchozího zápasu na Slovácku, jenže předtím jste po vyloučení na Slavii nemohl tři utkání hrát. Projevila se na vás taková pauza?

Nechci říct, že to byla chyba, ale prostě se to stalo. Klukům jsem se omluvil, něco jsme si k tomu řekli. Rvali se, vypadalo to dobře, ale asi by to bez vyloučení bylo úplně jiné. Hodili jsme to za hlavu. Pro hráče není podobná pauza dobrá, zvlášť když pak byla ještě reprezentační přestávka. Pět týdnů jsem nehrál a jen trénoval. Kondici jsem ale neztratil a na Slovácku jsem se cítili dobře, z tohoto pohledu problém nebyl. Jsem rád, že mi trenéři důvěřují a dali mě zpátky do sestavy.

Zdá se, že si věří i celý tým. Plzeň se drží těsně před koncem podzimu v blízkosti vedoucí příčky tabulky. Co to pro vás znamená?

Trenér nás nabádá, ať na to nekoukáme a jdeme zápas od zápasu. Nebavíme se o tabulce. Chceme vyhrávat a držíme se nahoře, ale zápasů ještě zbývá strašně moc. Teď jedeme do Karviné, pak máme před sebou celé jaro.

Počasí už ale není příliš fotbalové, navíc na stadiony může jen tisícovka fanoušků. Neztrácí zápasy šmrnc?

Podle trenérů se na to nemáme upínat. Je to jiné. Pro všechny navíc totožné, nic s tím neuděláme. Buďme rádi, že tisícovka lidí přijít může. A počasí? Na to, že je půlka prosince, je hřiště skvěle připravené. Mohlo by to být horší, mohlo by sněžit.