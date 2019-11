I v deseti jsme byli nebezpečnější. Mohli jsme vytěžit víc, mrzí Takácse

Vyloučení předcházela ztráta míče a brejk Sigmy. Podcenili jste něco?

Těžko říct, ale bylo to po naší standardce. Musím se na to ještě podívat.

Nakolik červená karta ovlivnila zápas?

Určitě hodně, před námi byla celá druhá půle, to je dost času. Ale předvedli jsme dobrý výkon.

I v deseti jste byli nebezpečnější.

Troufám si to říct. Myslím, že jsme měli víc šancí. V kabině jsme si řekli, že i po vyloučení do toho jdeme a vyhrajeme. Trochu jsme tomu přizpůsobili taktiku. Myslím, že jsme hráli druhou půli dobře, o to víc nás mrzí ty šance.

A která nejvíc z těch vašich?

Hlavička, to byla stoprocentní. Snažil jsem se to dát dolů, ale nevyšlo to.

I díky tomu jste přišli o vítěznou sérii. Štve vás to?

Vzhledem k průběhu, kdy jsme i v deseti sahali po vítězství, tak ano. Olomouc jsme ve druhé půli moc do ničeho nepustili, až na konci měla závar. Šance jsme měli a o to víc nás to mrzí.

Jak se vám dařilo nahradit nemocného Součka?

To je těžké. Měl jsem podobné úkoly a doufám, že jsem trenéra nezklamal.

Hrajete radši na stoperu, nebo v záloze?

Na to nedokážu odpovědět, je mi to skoro jedno.