Jsem rozpačitý. Ať proti nám příště chytá Buchta, přeje si Trpišovský

Při tvorbě základní jedenáctky se musel obejít bez nemocného Tomáše Součka, mezi náhradníky šetřil Nicolae Stancia. Povedl se mu ale tah se zařazením Ladislava Takácse.

Jak se vám bez tradičních pilířů výkon mužstva pozdával?

Pro mě to byl divný zápas, tím, že jsme druhý poločas strávili v deseti a první půle ani se ani nehrál fotbal, spíš ragby kombinované s čímsi. Spousta osobních soubojů, pořád se přerušovalo, spousta kontaktů, balon lítal nahoru a dolů. Byla to jen válka, boj a souboje.



S vyloučením Masopusta jste si ale poradili docela dobře...

A paradoxně ve druhé půli se náš fotbalový výkon zvedl, trefili jsme břevno a Mandous měl tři čtyři velice dobré zákroky. Troufnu si říct, že jsme byli ve druhé půli lepší. Ve finále pak zase domácí kolem devadesáté minuty mohli zápas rozhodnout, vykopávali jsme z brankové čáry, takže je to celkově zasloužená remíza. Ale je tu skvělé hřiště, hezký stadion, lidi, atmosféra, takže jsem čekal od zápasu lepší fotbal. Byl to divný zápas.



Jak tedy i vzhledem k průběhu remízu hodnotíte?

Pro nás ztráta, protože jsme nevyhráli, na druhou stranu jsem strašně rád za výkon hráčů a mužstva ve druhém poločase, kdy to pro nás nebylo jednoduché. Tým zahrál druhou půli skvěle, byly pasáže, kdy jsme udrželi balon a byli jsme nebezpeční. Škoda, Mick Van Buren byl sám před Mandousem a Takács měl dvě gólové hlavičky. Pro mě je dobré, co jsme si v deseti vytvořili. Celkově jsem však z utkání rozpačitý.



Pokáráte Lukáše Masopusta, že svým zákrok oslabil mužstvo?

Vždycky se bavíme a říkám i Kolářovi, že když je takový nájezd, tak radši hlavně nefaulovat, ať nejdeme do deseti. Radši dostat gól, pak máme dost času to otočit. Primární chyba byla ztráta míče na vápně, bylo z toho přečíslení dva na jednoho. Faul byl trochu zbytečný, protože bylo jasné, že když na Faltu sáhne, bude faulovat, přitom neměl tu situaci komfortní.

Čím si vysvětlujete, že pokud už Slavia ztratí, tak to bývá na Moravě nebo ve Slezsku?

Možná je to náhoda. Paradoxně ty zápasy vždycky probíhají divně, v Opavě červená karta na druhé straně ve 30. minutě, v Karviné jsem měli asi desetiminutový sestřih toho, co jsme neproměnili včetně penalty. V Ostravě poháru 0:0 a pak až prodloužení, vlastně všude 0:0 s výjimkou Opavy. Ale proč nepadají góly? Netuším. Sigma má velice kvalitní tým, trochu proti loňské sezoně upravila hru, ani doma to pro nás nebylo jednoduché. Vyhráli jsme 1:0, ale Sigma na konci nedala penaltu.

Gólman Aleš Mandous, který proti Slavii chytal i prvním vzájemném střetnutí, vás asi trochu přiváděl k zoufalství.

Máte pravdu. Platíte to pokaždé, když hrajeme se Sigmou. Vždy si pak říkám, že jestli zítra někdo něco nepředvede, tak bude Mandous mužem kola. A je to asi počtvrté za sebou. Už nás trápil jednou v zápase, který skončil 2:1, předtím zachytal skvěle Reichl, kdy jsme otáčeli po gólu Hály a on chytil sedm nebo osm gólů. Dvě střely tahal ze šibenice. Akorát v zápase, kdy chytal Buchta a vyhráli jsme 3:0, to bylo co se branek týká jednoduchý zápas. Mandous má tuším dva ligové starty a oba proti Slavii, vždycky proti nám strčí takového kluka a on zachytá. Doufám, že příště bude chytat Buchta a zase dáme nějaké góly.