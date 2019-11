Opavský hrdina Fendrich: Svůj výkon věnuji babičce do nebe

„Ve druhé půli po hlavičce Komličenka jsem se už radoval a najednou jsem uviděl Fendrichovu ruku... Zase nic. Fendrich, jehož znám ještě z Jablonce, chytal fantasticky,“ ocenil představení domácího gólmana mladoboleslavský trenér Jozef Weber.



Vilém Fendrich svůj výkon poslal do nebe babičce, která měla v pátek pohřeb. „Jsem moc rád, že se mi utkání tak povedlo,“ prohlásil.

Jeho nula je o to cennější, že když chytal proti Mladé Boleslaví minulé tři zápasy, dostal v nich jedenáct branek.

Penaltu Komličenka jste vyrazil na pravou tyč. Tušil jste, kam bude střílet?

S trenérem gólmanů si penalty procházíme, kdo by kam mohl kopat. Říkal mi, že by šel na levou stranu, ale když jsem viděl, že si dává kratší rozběh, napadlo mě, že bude možná střílet k pravé tyčce. Byla to dobrá volba.

Kterého zákroku si ceníte nejvíce?

Byl tam samostatný nájezd Mešanoviče v první půli. I té penalty, kterou Komličenko nekopl úplně špatně.

A i díky vám se Opava po čtrnácti zápasech mohla radovat z vítězství.

To je ohromná úleva. Bylo to na úkor krásy, moc jsme toho dopředu nepředvedli. O to cennější však ty tři body jsou. Musíme se od toho odrazit a v pátek v derby v Ostravě zkusit alespoň bodovat.

V první půlce jste hráli útočněji než ve druhé. Byl i to důvod, že hosté měli do přestávky dost šancí?

Když se tlačíte dopředu, tak se okýnka na rychlý protiútok otvírají. Navíc Boleslavští mají v kombinaci takovou kvalitu, že toho dokážou využít lépe než jiné týmy. Bylo to znát. Díky bohu, že se jim nepovedlo dát gól.

Tím, že jste se ve druhém poločase zatáhli, měli jste jejich útočné akce více pod kontrolou?

Mladá Boleslav to měla těžké v tom, že jsme hráli v deseti pod balonem a jenom jsme se posouvali. Hrát proti takto zformované obraně má problém každý tým. A nám to vyšlo.

Utkání kvůli zraněnému kolenu nedohrál Pavel Zavadil. Přijít o něj by byla velká ztráta, že?

To ano, protože je to zkušený hráč. Uvidíme, co s ním je.

Změnila se hra Opavy pod trenérem Jiřím Balcárkem, který tým převzal po minulém utkání?

Trochu ano a především v tom, že jsme nechtěli hrát riskantně. Chtěli jsme hru co nejvíce zjednodušit. To se na jednu stranu povedlo, ale i tak měli Boleslavští hodně šancí, které nedotáhli do konce. Něco jsem pochytal, ale měli jsme i trochu štěstí.

Váš nový trenér hodně sází na bojovnost. Přišel s tím i do Opavy?

To můžu jen potvrdit. Chce po nás, abychom makali a nechali na hřišti všechno.