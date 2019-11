Po gólu jsme se zatáhli zbytečně, ani nevím proč, dumá plzeňský Hloušek

Přitom Moravany trápí velice rozsáhlá marodka, zdálo se tak, že západočeský celek by tentokrát nemusela čekat až tak složitá úloha.



Jednoduché to tedy ale rozhodně nebylo. Dobývání domácí branky působilo úmorně.

Jeli jsme do Zlína s tím, že chceme zvítězit. Od začátku jsme ale věděli, že Zlín bude válčit a bojovat, protože mu jde o hodně. Potvrdilo se to, ale myslím, že zápas mohl vypadat úplně jinak, kdybychom proměnili naše velké šance. Hráli jsme trpělivě, góly tomu ovšem scházely, bez nich to nejde. A pak jsme byli potrestáni.

Nakonec jste mohli přijít i o bod za remízu, Wágnerova rána skončila po Hruškově zákroku na břevně.

Samozřejmě mi zatrnulo. Trpělivostí jsme se dostali do vedení, pak jsme se ale zbytečně zatáhli. I po zlínském vyrovnání jsme chtěli za každou cenu vyhrát a otevřeli jsme to. Pouštět ale soupeře do takových příležitostí? To se nesmí stávat.

Tušíte, proč se po vedoucím gólu tak razantně otočil obraz hry?

Zlín změnil rozestavení a my se stáhli, ani nevím proč. Přitom domácí měli do té doby s rozehrávkou problém, když jsme je napadali. Najednou se jim hrálo dobře, mohli si to ťukat ze strany na stranu a vybojovali centr, po kterém přišlo skvělé zakončení.

Takhle zkušené mužstvo by si mělo výhru v podobné situaci zřejmě pohlídat.

Určitě. Kdyby to bylo 3:0, tak se teď nebavíme o tom, že jsme konec nezvládli. Byla to naše chyba. Máme šance chladnokrevně zakončovat, aby byl klid.

Ztráta na vedoucí Slavii narostla už na jedenáct bodů. Není čas začít se dívat už spíš pod sebe?

Nevím, takhle na to nekoukám. Čeká nás další těžký zápas proti Liberci, chceme vítězit. Veřejnost asi čekala, že ve Zlíně jasně vyhrajeme, ale přesvědčili jsme se aspoň o tom, že do šancí se dostáváme. Takových utkání už ale bylo víc. Se Slavií, Mladou Boleslaví... Proměnit je, tak ten náskok není tak velký. Slavia jede na vítězné vlně, ale možné je všechno. Z chyb se musíme poučit.