Kaša situace vůbec nezvládl, obě žluté byly zbytečné, zlobil se Bílek

Přitom Plzeň hrála od konce první půle přesilovku, jenže neuběhla ani čtvrthodina, když přišla čtvrtá červená karta pro Západočechy během posledních dvou duelů.

Je remíza zaslouženým výsledkem? Nebo je to z vašeho pohledu málo?

Oba týmy měly vyložené šance. Soupeř do utkání vstoupil dobře, měl v úvodu asi dvě nebezpečné situace. Po vyloučení Hubníka jsme cítili, že můžeme vyhrát, tak jsme tam dali druhého útočníka. Chtěli jsme dávat centry do vápna, sbírat odražené balony a chodit do zakončení. Plány bohužel narušilo vyloučení Kaši. I deset na deset jsme Olomouc dostali pod tlak, nastřelili jsme tyčku. A v závěru pak měl protivník nějaké rychlé protiútoky.

Takže zklamání.

Hráli jsme doma a chtěli jsme vyhrát, což se nepodařilo. Spokojení být nemůžeme.

Ublížil vám hodně vysoký počet zkažených centrů? Ani z deseti rohů jste nic nevytěžili.

Pokud tam dáme druhého útočníka, tak potřebujeme kvalitní centry, což se nám nedařilo. Standardek jsme měli celou řadu, při rozích jsme trefovali prvního hráče. V tom jsme měli být kvalitnější.



Pak přišla ztráta početní výhody. Byl jste na Filipa Kašu za ty dvě žluté karty během tří minut hodně naštvaný?

Samozřejmě byl, obě karty byly naprosto zbytečné. Tyhle situace vůbec nezvládl.

Přitom by se dalo čekat, že si po třech červených kartách na Slavii budou hráči dávat extrémní pozor, aby nedošlo na další vyloučení, které nehasí třeba jasnou brankovou příležitost.

Určitě nemuselo přijít. Druhá žlutá karta u lajny, to byl nic neřešící zákrok a zbytečná situace, kdy jsme mohli utkání otočit na naši stranu. Tím se to bohužel vyrovnalo. I tak jsme hráli slušně, tlak jsme si vytvořili, ale gól jsme nedali.

Budete mít vzhledem k suspendacím v následujícím zápase potíže se složením obranné řady?

Je to tak, dostali jsme se na pozici stopera do velkých problémů.

Tým asi není v potřebné psychické pohodě.

Je samozřejmě nepříjemné, když jsme dvakrát prohráli a teď nedokázali zvítězit ani doma. Místo klidu jsme se pod určitý tlak dostali i kvůli těm vyloučením. Čeká nás čtrnáct dní, během kterých musíme najít optimální složení obrany na to, abychom byli úspěšní.

Už jste nějak řešil s hráči nedisciplinovanost a vyloučení?

Teď jsem neřešil ještě nic, ale o Slavii jsme se samozřejmě bavili.

Budete na ně v tomhle ohledu nějak během reprezentační pauzy působit?

Myslím, že bychom neměli být psychicky dole. Pořád je pohled na tabulku poměrně dobrý a věřím, že se oklepeme. Je ale nutné, abychom mužstvo takhle zbytečně neoslabovali.