Titul zatím padal jen ze srandy. Uvidíme po Slavii, hlásí plzeňský Kopic

Podle Kopice by mohl už zápas v příštím kole proti Slavii naznačit, jak na tom budou plzeňští fotbalisté s případnými titulovými vyhlídkami. Výhrou nad Jabloncem si dokázali, že dokážou vítězit i výraznějším rozdílem.

Na podobný výkon a bezproblémový výsledek jste čekali.

Dá se to tak říct. Naše výsledky byly jedna nula, dva jedna, prostě vždycky o gól. Pak to bylo trápení, soupeř mohl do posledních minut vyrovnat.

Před týdnem v Teplicích jste zahodil ohromnou šanci. Přemítal jste nad ní zpětně?

Už v posledních třech nebo čtyřech zápasech jsem vždy měl tutovku, takže v hlavě už to trošku bylo. Povedlo se mi dát dva góly, jsem za to rád. Čekal jsem už rok.

Padesátého ligového zásahu jste se nakonec dočkal. Prožil jste už někdy takové gólové sucho?

Mezi profesionály ještě ne. Pamatuju si ten osmačtyřicátý doma s Brnem, kdy jsem si tenkrát říkal, že bych mohl dát padesátku do Vánoc. Nakonec to byl rok, takže teď už si nic plánovat určitě nebudu.

Jsou pro vás zápasy proti Jablonci, kde jste dřív působil, stále ještě speciální? Góly jste příliš neslavil...

Nikdy moc neslavím, že bych tam běhal jako Mosquera nebo dělal kotouly a salta. (úsměv) V Jablonci už znám snad jen pana Peltu, Michala Doležala a Tomáš Hübschmana, vždyť už jsem v Plzni sedmý rok.

Kromě vás se po dlouhé době trefil v lize i Pavel Šulc. Dobírali jste si ho v kabině?

Chudák si toho vyslechl docela dost. (úsměv) Gól mu ale pomůže, potřeboval ho.

Padá už v Plzni slovo titul?

Už padalo po dvou kolech, ale ze srandy. Uvidíme až po Slavii, pak se o něm už třeba moci bavit budeme.