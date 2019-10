Vedli jsme, co víc si přát? Měli jsme vyhrát, mrzí plzeňského Kopice

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

„Čeká nás těžký los. Máme doma Baník, pak přijede Slavia. Tři body jsme potřebovali. Měli jsme k nim dobře našlápnuto. Co víc si přát než tady vést 1:0. Byli jsme v zápase, ale bohužel jsme to prohospodařili. Úplně jsme se stáhli ze hry. Měli jsme tady vyhrát,“ řekl novinářům Kopic.



Začátek se Plzni povedl. „Do třicáté minuty jsme hráli přesně to, co jsme chtěli. Dali jsme gól, Boleslav jsme do ničeho nepouštěli, dobře jsme kombinovali, měli jsme odražené balony. Bohužel po tom inkasovaném gólu se domácí dostali trochu do hry,“ uvedl Kopic, který z dorážky po téměř půl hodině hry otevřel skóre.

„Kovi (Kovařík) to dal výborně na Hořku (Hořavu). Ten už to měl proměnit, ale gólman to dobře chytil a pak už jsem to měl lehké. Stál jsem na správném místě,“ prohlásil Kopic.

Středočeši srovnali tři minuty po pauze. „Budínský to dobře trefil do šibenice, ale za minutu měl Kovi na vápně šanci, to jsme nedali a pak to bylo nahoru dolů. Pro diváka dobré, šance měla obě mužstva. Mohlo se to přiklonit na jakoukoli stranu a nakonec se to přiklonilo k Boleslavi,“ uvedl.

„Měli o hodně víc odražených balonů ve středu. Matějovský se dostal do hry, z toho těžil i Komličenko. Dva jejich nejlepší hráče jsme dostali do hry a pak se těžko brání,“ konstatoval Kopic.

O výhře Mladé Boleslavi rozhodl Nikolaj Komličenko ve druhé minutě nastavení z pokutového kopu, jenž rozhodčí Lerch nařídil po střetu Jiřího Klímy s plzeňským gólmanem Alešem Hruškou. „Klíma tam byl o trošku dřív, vystřelil, ale Hrušan to chytil a potom tam byla srážka. Nevím, jak je to v pravidlech. Je tady video, takže asi správně,“ okomentoval spornou situaci někdejší hráč Jablonce.