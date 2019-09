Situace Sparty? Strašně těžko řešitelná, tuší Vrba. Jílkovi nezávidí

Na postavení Sparty, která je v tabulce osmá, blíž má ke dnu než ke špici a na Viktorii nově ztrácí už dvanáct bodů, plzeňský kouč příliš nehledí. Vzájemné zápasy jsou totiž vždy speciální.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

„Pořád ji bereme jako mužstvo, které by mělo hrát poháry, protože fotbalisty na to má,“ podotkl Vrba.

Výsledek nevypadá jednoznačně, soupeře jste však do vyložených příležitostí nepouštěli.

První poločas byl z mého pohledu velice slušný, fotbalový. Bohužel jsme ve finální fázi několikrát nedohráli některé situace. Zápas byl samozřejmě ovlivněný úvodem druhé půle, kdy jsme se dostali do vedení. Pak už to byl spíš boj než fotbal. Pro nás je ale důležité, že jsme uhráli tři body a vytvořili si velice zajímavé postavení pro zbytek soutěže.

Byla pevná defenziva základem k vítězství? Spartu naopak chyba vzadu potopila.

Vždycky říkám, že když hrajeme s top mužstvy v české lize, tak je to takové pohárové utkání. Celkem není podstatné, kolikátá Sparta zrovna je. Pořád má nějakou kvalitu, ale sráží ji individuální chyby. Co se týče herní stránky, tak je připravena velmi dobře. Taková chyba vzadu se nestala poprvé. Trenér Jílek to má strašně těžké. Každý jej hodnotí za výsledky, ale on za spoustu věcí nemůže.

Šlo o klíčový moment duelu? Přeci jen měli hosté na vyrovnání ještě hodně času.

V takových zápasech to klíčový moment je. Najednou jsme vedli v domácím prostředí a mohli hrát ze zabezpečené obrany, ne se bezhlavě pouštět do útoku.

Branku obstaral Michael Krmenčík. Dá se říct, že je po dlouhé rekonvalescenci opět ve své staré formě?

Po takovém zranění každému fotbalistovi nějaký čas trvá, než se dostane zpátky do pohody. Michael má za sebou náročné období, už ale zase dává góly a přináší nám body.



Co říkáte tomu, že Sparta v Plzni nevyhrála v lize už podeváté v řadě?

Já to tolik nevnímám. Přiznám se, že tyhle věci moc nesleduji. Pořád ale bereme Spartu jako mužstvo, které by mělo hrát poháry, protože hráče na to má. Pokud v nich nebude, tak je to pro český fotbal špatně.

Má vůbec ještě šanci zabojovat o titul?

Tvrdím, že když začnete honit tři mužstva, tak je to už hodně složité. Pokud stíháte jen jedno, tak se toho dá dokázat ještě za tolik kol spoustu. Při takové bodové ztrátě je to ale takhle strašně těžko řešitelné.

Zato vy jste za vedoucí Slavií jen o tři body.

Jsem hlavně rád, že Plzeň dlouhodobě potvrzuje formu a snaží se hrát každý rok o nejvyšší příčky, což tady dřív nebývalo. Podle mého názoru je to úžasné a doufám, že tomu tak bude až do konce soutěže.