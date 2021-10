Plzeňská vítězství bolí i dál. Na hře musíme zapracovat, ví trenér Bílek

Během sobotního večera trval na západě Čech dlouho nerozhodný stav, a tak Bílek sáhl ke svému osvědčenému tahu. Poslal do hry druhého útočníka a jen čekal, kdy Viktoria rozhodne o svém triumfu.

Podařilo se, Plzeňané si upevnili první místo v tabulce, na kterém přečkají nadcházející reprezentační přestávku. „Vážíme si toho, kde jsme, a chceme tam zůstat co nejdéle,“ hlásí trenér, který před časem vedl právě i Zlín.

Řadíte tohle vítězství opět do kategorie těch ošklivých?

Jsme hlavně rádi, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Dobře jsme to rozehráli, bohužel jsme pak zase rychle inkasovali. V naší hře bylo ale hodně nepřesností, nemohli jsme se dostat do hry. Jsme spokojení pouze s výhrou, na hře musíme zapracovat.



Co mají tyto triumfy společného?

Myslím, že mužstvo ukazuje sílu. Dokáže utkání otočit, případně vyhrát zápasy, ve kterých se mu nedaří. To je pozitivní. Na druhou stranu vím, že hra není ideální a musíme dělat na tom, abychom byli kvalitnější.

Dokážete popsat, co potřebuje Viktoria momentálně nejvíce zlepšit?

Abychom měli lepší držení míče, líp kombinovali, měli míň ztrát a dávali víc míčů do vápna. Také by to chtělo víc střel ze střední vzdálenosti, to se teď v naší hře moc neobjevuje.

Při inkasovaném gólu hlavičkoval Lukáš Vraštil úplně sám. Kde se stala chyba?

Neviděl jsem to, ale zprostředkovaně vím, že to šlo do prostoru Beauguela, který si neodskočil, jak by měl.

Jean-David Beauguel ale dvakrát skóroval a rozhodl o vítězství. I přesto budete kárat?

U Bogyho byly rezervy jako i u všech ostatních. Ale dal dvě branky a od těch tam je. I on se musí zlepšit, nicméně jsme rádi, že se dvakrát prosadil.

Hraje Beauguel líp, když je na hrotu sám? Tentokrát jste v průběhu zápasu opět sáhli k variantě se dvěma forvardy.

Myslím, že záleží na situaci. Se Spartou jsme hráli na jednoho útočníka a mužstvo šlapalo. Na dva hrajeme v době, kdy se nám nedaří nebo prohráváme a chceme hrát jednodušeji, dávat centry do pokutového území. Možná hraje lépe, když tam má někoho, kdo mu dělá prostor, ale záleží na průběhu utkání.

Teď následuje reprezentační pauza. Po deseti kolech vedete ligu, co tomu říkáte?

Bilance je výborná, prohráli jsme z deseti zápasů jen jednou, takže s výsledky je spokojenost. Vážíme si toho, kde jsme, a chceme tam zůstat co nejdéle. Když se zlepšíme, tak tam šance pohybovat se mezi třemi nejlepšími je.