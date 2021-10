Na titul nemyslíme. Ještě je příliš brzy, zdůrazňuje plzeňský Janošek

Janošek odehrál za Zlín v minulé sezoně třináct zápasů, statisticky ale vyšel naprázdno, co se gólů a asistencí týče. V této sezoně má v plzeňském dresu po deseti odehraných ligových duelech na kontě už dvě přihrávky, které skončily brankou.

Jeana-Davida Beauguela jste našel naprosto přesně.

Vykulil se ke mně balon od Buchy a chtěl jsem střílet, ale periferně jsem viděl Chorého s Beauguelem. Posadil jsem jim tam centr a padlo to tam. Bogy dal dva góly, musím ho pochválit.

S jakými pokyny jste na hřiště šel?

Klasika, mám je pokaždé stejné. Rozdávat balony a snažit se hledat hlavně za obranou naše rychlé kluky. Když se vyskytne situace, tak i vystřelit. Zlín byl dobře připravený, ale ukázali jsme srdce, bojovnost a dotáhli jsme to do vítězného konce.

Před vápnem jste byl v dobré střelecké pozici, ale nevypálil jste. Proč?

Klasický střet myšlenek. Chtěl jsem to ještě vyšperkovat, přitom na tréninku mi to tam padá. Jednoznačně moje chyba.

Ve zlínské brance prožil ligovou premiéru Jan Šiška. Nabádali vás trenéři, abyste víc stříleli, když jste se dozvěděli, že bude chytat?

Přesně tak. Šišouna znám, je to výborný gólman, ale nedostával šance. Při debutu býváte nervózní, takže jsme měli pokyn víc střílet, dávat centry do vápna. I tak ale podal dobrý výkon.

Poosmé v sezoně jste vyhráli výsledkem 2:1. Už to máte tak nějak v sobě vryté?

Za mě ne, ani jsem to nevěděl. Fakt se dívám jen na to, že vyhráváme. Chceme vyhrát každý zápas a je jedno, jakým je to výsledkem.

Čím vás Zlín tak dlouho trápil?

Byli na nás připravení v tom, jak budeme rozehrávat. Vylézali na nás krajními záložníky. Hráli náročný styl, ale pak jim ve druhém poločase došlo, což jsme dokázali zúročit.

I přes nepříliš líbivou hru jste opět zvítězili. V čem tkví největší přednost současné Viktorie?

Myslím si, že hlavní síla je v kabině. Bojujeme jeden za druhého, nevypustíme ani souboj a štěstíčko nám to vrací. Věčně to ale vydržet nemůže. Trenér už naznačoval, že na fotbalovosti musíme zapracovat.

I tak vedete ligu, to je slušný příslib.

Na titul vůbec nemyslíme, je brzy a čeká nás dlouhá a těžké cesta. Vážíme si toho, že jsme první. Plzeň by o přední příčky měla hrát.

Prožíváte osobně nejlepší období sezony?

Jo, určitě, i celkově kariéry. Užívám si to. Když můžu být na hřišti, chci tam pro Plzeň nechat úplně všechno. Snad se mi to jakž takž daří.