Dvě stě zápasů v řadě se asi vyhrát nedá, řekl Guľa po dalším selhání

Jako by Guľovo kouzlo po necelém roce už definitivně vyprchalo.

Viktoria pod vedením slovenského trenéra v posledních duelech strádá, doma pod ním nyní ztratila body dokonce vůbec poprvé za dobu jeho působení. A se soupeřem, proti kterému se to nečekalo.

Třikrát neskórovat je pro mužstvo, které si dlouhá léta zakládá na ofenzivně laděné filozofii, velkým vykřičníkem. Šance si vypracovává, ale neproměňuje. „Stalo se to i Realu Madrid,“ řekl Guľa na pozápasové tiskové konferenci.

Prospali jste první půli?

Bylo to z naší strany pomalé, věci jsme řešili zbrkle, nepřipraveně. Tím pádem se nám prostory zavíraly. K tomu jsme navíc inkasovali ze standardky. Po přestávce se to zlepšilo, ale už nám asi nebylo souzené dát gól.

Cítíte z hráčů už určitou křeč?

Ve finální třetině jsme byli neklidní, přitom jsme se tam dostali několikrát, ale třikrát jsme třeba trefili sami sebe.

Jak se vám zamlouval výkon středové řady?

Nemyslím si, že je problém ve třech hráčích. Je to o celém mužstvu.

Vaši hru oživil svým příchodem po pauze Jean-David Beauguel, který se prodral hned do několika dobrých příležitostí.

Dostal se do víc šancí než Zdeněk Ondrášek. Jako mužstvo jsme se zlepšili, přišly centry z lepších prostorů. Ale resumé? Ani jeden z nich nedal gól. A to je samozřejmě na ofenzivní tým málo.

Jan Kopic si poranil koleno a těžko říct, jak dlouho bude chybět. Budete chtít v zimě rozšířit nebo obměnit kádr, abyste třeba měli víc alternativ?

Věřím, že Kopicovo zranění nebude vážné, ale úplně přívětivě to nevypadalo. Je třeba si do detailu všechno opravdu rozebrat. Ale na to bude prostor.

Mužstvo je zkušené, ale podobných situací přeci jen moc nezažilo.

Vidíte, to je fotbal. I velkým hráčům a klubům se takové věci můžou stát. Stalo se to i Realu Madrid, i v tom je ta krása fotbalu. Je třeba to správně teď uchopit tak, abychom byli silnější a zase potěšili fanoušky.

Bolí taková porážka o to víc, když přišla v domácím prostředí?

Každá prohra je bolestivá a komplikuje vám situaci. Obzvlášť doma a v zápasech, ve kterých jste jednoznačným favoritem. Při vší úctě ke Karviné. Je to komplikace, ale nedá se asi vyhrát dvě stě zápasů po sobě. O to je důležitější sbírat body venku, abyste mohli něco takového kompenzovat. Je to zklamání. Ale do takové situace jsme se dostali a potřebujeme z ní co nejdříve ven.