Výhra, ale s varováním. Předzápasové události se mohly podepsat, tuší Guľa

Nebyl stoprocentně spokojený. Vždyť Plzeň prohrávala a chvílemi působila hlavně v obraně zmatečně. „Při defenzivní činnosti jsme na rozdíl od přípravného období měli mezerky,“ přiznal.

Podle Guľy se na výkonu úřadujícího vicemistra mohla podepsat nejistota ohledně odehrání utkání. Vždyť ještě pár hodin před zápasem nebylo jasné, jestli dá krajská hygienická stanice kvůli koronavirové nákaze z minulých dnů Západočechům zelenou.

Máte tři body, ale výkon nepůsobil zrovna přesvědčivě...

Každý start je specifický, což se potvrdilo. Někdy se do ligy věci z přípravy nepřenesou. Opava nás naštěstí v úvodu nepotrestala, přestože hrála aktivně. Důležitá pak byla naše reakce po obdrženém gólu. Vyrovnali jsme, soupeř navíc dostal dvojitý trest. Proti deseti jsme pak zpřesnili hru a už to bylo jen otázkou času. Hra ale nebyla taková, jakou si představujeme.

Překvapilo vás, jak odvážně Opava do zápasu vstoupila?

Hodně tutových příležitostí jsme neproměnili, protivník už pak neměl co ztratit, hrál sympaticky a měl šance. Hru Opavy oceňuju, byla velmi slušně připravená. Získali jsme hodně informací, musíme si s určitými věcmi poradit lépe.

Mohly se na plzeňském výkonu podepsat předzápasové události v souvislosti s koronavirovou nákazou?

Zdálo se, že ano. Nechci to ale brát jako berličku. Pro nás je podstatné, abychom s takovou situací pracovali o mnoho líp. Vítězství je cenné, ale myslím si, že s věci, které byly mimo naši kontrolu, jsme měli lépe zpracovat.

Zažil jste nejsložitější dny vaší trenérské kariéry?

Takhle to říct nechci. Každá podobná situace vás něco učí. Bylo toho na nás hodně, ale vážně si myslím, že jsme si s tím měli poradit líp. Možná všichni, možná já. Pořád je to kolem nás, ale dokud se vás to konkrétně netýká, tak to berete jinak. Teď nás to trefilo. To ale není omluva, máme před sebou velké výzvy a musíme je uchopit jinak.

Potěšit vás ale mohl Adriel Ba Loua, který při svém debutu okamžitě skóroval. Zamlouval se vám jeho výkon?

Uvedl se důležitým gólem, ale musíme být trpěliví. Jeho připravenost utrpěla tím, co zažil během karantény. Jeho nasazení jsme si ale mohli dovolit. Jeho typologie nám přineseme něco nového. Za jeho branku jsem rád, měl však i další příležitosti, které neproměnil.

Co musíte po prvním soutěžním duelu zlepšit?

A kolik na mě máte času? (smích) Chlapci ví, že musejí být sebevědomější, rychlejší a hledat volné prostory. Práce s míčem musí být přesnější a jednodušší, při defenzivní činnosti jsme na rozdíl od přípravného období měli mezerky.

Až do odletu do Nizozemska k předkolu Ligy mistrů pojedete ve speciálním režimu. Hráči budou zavření na hotelu bez kontaktu s rodinami. Jak na tuto situaci nahlížíte?

Máme víc času na videa! (smích) Tak to prostě je. Kluci na to makali celý rok a tyhle čtyři dny, to je taková forma soustředění. I kdyby to bylo na delší dobu, tak to zvládneme. Nedělal bych z toho nic převratného. Klub dělá maximum, aby nám poskytl nejlepší podmínky.

Ještě v první půli musel ze hřiště Tomáš Chorý, co bylo důvodem?

Měl problém s kotníkem, řekl si o střídání.