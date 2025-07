Plzeň i pošesté úspěšná, trefili se Vydra a Adu. Teplice v přípravě remizovaly

Vydra potvrdil, že se mu v přípravě střelecky mimořádně daří. Ve 24. minutě prodloužil hlavou centr z levé strany a míč vysokým obloukem s pomocí odrazu od brankové konstrukce zapadl za čáru. Bývalý reprezentační útočník dal v letní přípravě už osmý gól.

Devátý celek uplynulého ročníku polské ligy do přestávky srovnal, ale Viktoria po změně stran potvrdila roli favorita a nepokazila si stoprocentní letní bilanci. Balon se v 51. minutě po několika odrazech dostal k Aduovi a ten zamířil k tyči.

Ghanský útočník vítěznou brankou rozhodl i minulý zápas na soustředění v Rakousku, v němž Západočeši porazili Osnabrück 1:0. Na herním kempu už Viktorii čeká pouze sobotní generálka na novou sezonu proti Bochumi.

„Myslím, že dnes jsme předvedli dobrý výkon. Hlavně první půle byla do ofenzivy velmi dobrá. Dostali jsme se do šancí, dali gól. Pak jsme propadli a soupeř nás potrestal. Do druhého poločasu jsme vystřídali celou jedenáctku, kluci začali výborně a hned jsme dali na 2:1. Potom jsme velmi organizovaně bránili a dovedli zápas do vítězství,“ řekl klubové televizi asistent trenéra Viktorie Jan Trousil.

Teplice v Opalenici remizovaly s Lubinem. Patnáctý tým minulé sezony polské ligy po 16 minutách vedl, ale brzy odpověděl z voleje zkušený Ladislav Krejčí. Severočeši ani ve čtvrtém duelu letní přípravy neprohráli.

„Asi nejtěžší zápas, co jsme zatím v přípravě hráli. V úvodu jsme si hodně zvykali na tempo. Obdrželi jsme branku, ale nesložilo nás to. Naopak jsme se dostali do vyrovnání a pak jsme hráli už v dobré intenzitě. I v druhé půli jsme měli dobré herní pasáže, jsme spokojeni,“ uvedl teplický asistent trenéra Ondřej Prášil.

FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : Górnik Zabrze 2:1 (1:1) Góly:

24. Vydra

51. Adu Góly:

30. Liseth Sestavy:

1. pol.: Jedlička – Paluska, Jemelka, Spáčil – Bello, Zeljković, Ladra, Doski – Višinský – Durosinmi, Vydra.

2. pol.: Wiegele – Dweh, Marković, Havel – Memić, Valenta, Panoš, Kopic – Slončík – Adu, Kabongo. Sestavy:

1. pol.: Loska (46. Łubik) – Pingot, Scześniak, Podolski, Ambros, Dzięcelewski, Abdullahi, Liseth, Szala, Donio, Sow.

Od 57. min.: Łubik – Ismaheel, Kubicki, Olkowski, Lukoszek, Josema, Janicki, Nowak, Janža, Tsirigotis, Goh.