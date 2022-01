Plzeňský Havel chválil generálku na hlavním stadionu. Správci díky, vzkázal

Při absenci Radima Řezníka naskočil Havel na pravé straně, přestože s ním realizační tým počítá primárně na levý kraj defenzivní linie. Viktoria každopádně závěr přípravy zvládla, přestože v předchozích dvou zápasech nezvítězila.

Co pro vás triumf v generálce znamená?

Důležité je, že jsme ji hlavně dokázali vyhrát. Víme ale, na čem máme pracovat. Bylo tam hodně nevynucených ztrát. Před ligou je to ale vzpruha, navíc jsme si zahráli na hlavním stadionu.

Viktoria porazila Chrudim 4:0 Do generálky nastoupili Plzeňané bez nejlepšího ligového kanonýra Jeana-Davida Beauguela, který se stále zotavuje ze svého svalového zranění. Střelecky jej však nečekaně zastoupil dvougólový Pavel Šulc, který se jinak v koncovce dlouhodobě trápí. Poprvé od konce ligového podzimu se v zápase představil křídelník Jan Kopic.

Všechny předešlé duely jste přitom absolvovali na tréninkovém hřišti v Luční ulici. Příjemná změna?

To bylo super. Říkal jsem si už v týdnu, že by bylo fajn, kdybychom si to (v Doosan Areně) osahali. Je to bomba, že nás správce na hřiště pustil, za což mu děkuju.

Zaznamenal jste gól, k tomu jste přidal asistenci. Potěší takový zápis do statistik?

Jsem rád, že jsem pomohl týmu, ale furt je to jen příprava. Hrozně už se těším na ligu.

V lize i v přípravě střídáte strany. Hrajete radši na pravém kraji obrany, nebo na levém?

Je mi to asi jedno. Kam mě trenér dá, tam budu. Tohle já neřeším a jsem rád, když můžu hrát a pomoct týmu.

Teď už je před vámi návrat do ligové soutěže, příští víkend přivítáte Hradec Králové. Bude to výrazně jiné?

Příprava sice nebyla nějak dlouhá, nebyli jsme na soustředění, ale liga je liga. Máme to dobře rozehrané a doufám, že na to navážeme.

Prověřila vás Chrudim dostatečně?

Určitě je co zlepšovat. Budeme pracovat dál, ať jsme na Hradec co nejlépe připravení. Klobouk ale dolů před Chrudimí, která hrála velmi slušně.