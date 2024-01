Bohemians v přípravě porazili Dinamo Tbilisi, Zlín opět nedal gól

Bohemians proti gruzínskému vicemistrovi přečkali v prvním poločase soupeřovy šance a po změně stran a prostřídání už dominovali. Dvakrát se trefil útočník Kozák, penaltu proměnil ofenzivní univerzál Martin Hála. Pražané na kempu v Turecku zvítězili i v druhém utkání a zimní přípravě jsou stále neporaženi.

Své střelecké trápení prohloubil Zlín. „Ševci“ nedokázali porazit ani sedmý tým druhé bulharské ligy a v přípravě potřetí za sebou remizovali bez branek. Předposlední celek české ligy dnes dvakrát trefil brankovou konstrukci, jeden gól mu rozhodčí neuznali kvůli ofsajdu.

Hradec Králové měl v duelu s Gostivarem navrch, ale stejně jako Zlín nad outsiderem vyhrát nedokázal. Jediný gól „Votroků“ dal proti pátému týmu severomakedonské ligy ve 44. minutě se štěstím z penalty Jakub Rada.

„Bylo to rušné a bojovné utkání. Myslím, že jsme byli lepším týmem. Je škoda, že jsme nedokázali vstřelit druhý gól, měli jsme několik dobrých příležitostí. Chtěl jsem dnes vyhrát, měli jsme na to, ale je to jen příprava,“ řekl klubové televizi královéhradecký trenér Václav Kotal.

FC Dinamo Tbilisi : Bohemians Praha 1905 0:3 (0:0) Góly:

49. Kozák

76. Hála

82. Kozák Sestavy:

Valeš – A. Kadlec, Vondra, Hybš – Köstl, Jindřišek (C), Hrubý, Kovařík – Prekop – Ristovski, Huf.



2. poločas: Soukup – A. Kadlec, Křapka, M. Kadlec – Mužík, Hůlka, Beran, Shejbal – Kozák, Hála – Huf. Náhradníci:

Makacaria – Gognadze, Gvasalia, Charebašvili, Kobouri, Haruna, Simon, Apciauri, Berelidze, Lomtadze, Salia, Santis. Náhradníci:

Reichl, Soukup – Shejbal, Beran, Mužík, M. Kadlec, Hála, Kozák, Hůlka, Křapka.

FC Hradec Králové : KF Gostivar 1:1 (1:1) Góly:

13. Kehinde Sestavy:

Abazi – Bilali (63. Kirovski), Abdulla, Timovski, Zuka, Djurdjević, Al Hassan, Jonus, Ivanovski, Takahara, Kehinde Náhradníci:

Knobloch, Zadražil – Čech, Čihák, Hlaváč, Leibl, Čmelík, Horák, Kučera, Pilař, Juliš, Šašinka, Vašulín Náhradníci:

Erten, Andrej, Anid, Rinor, Jusúfi, Rejjan, Thomas, Petar Žluté karty:

79. Zuka

Widzew Łódź : FC Slovan Liberec 0:2 (0:0) Góly:

54. Ghali

Krzywański – Źyro, Alvarez, Ciganiks (62. Da Silva), Ibiza (67. Kwiatkowski), Pawlowski, Zieliński, Hanousek (C), Klimek (46. Tkacz), Rondić (46. Sanchez Ribas), Nunes (62. Terpilowski) Sestavy:

Bačkovský – Mikula (46. Chaluš), Prebsl, Pourzitidis – Penner, Varfolomejev (78. Letenay), Žambůrek (64. Doumbia), Ghali (64. Preisler) – Višinský (46. Frýdek), Kulenović (64. Horský), Tupta Žluté karty:

38. Pourzitidis, 73. Horský

FK Mladá Boleslav : FK Budućnost Podgorica 2:0 (2:0) Góly:

20. Kadlec

Mikulec – Šimek, Sakala, Žitný, Fulnek, John, Vaníček, Kadlec, Kubista, Jawo, Poulolo Sestavy:

Náhradníci:

Suchomel, Matějovský, Ladra, Král, Suchý, Pulkrab, Kušej, Mašek, Mareček, Kostka, Karafiát, Buryán Náhradníci: