Vlkanova: Když na Letné vyhrajeme, můžeme znovu pomýšlet i na boj o titul

Byl to právě Vlkanova, který v neděli nasměroval Viktorii proti Zlínu k vítězství 4:0. „Bylo to hodně rychlé. Zakřičel jsem si na spoluhráče ať mi to pustí a do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli ke mně míč dojde,“ přiznal po utkání dvougólový střelec Vlkanova. Došel a Vlkanova z kraje druhého poločasu poslal Viktorii do dvougólového vedení.

Pár minut poté slavil podruhé. Jen 169centimetrový Vlkanova se trefil hlavou. „Nějaké góly hlavou už jsem dal, ale že bych to takhle dobře trefil, to asi ne,“ smál se.

Pomůže týmu toto vítězství i psychicky?

Potřebovali jsme vítězství a jsem moc rád, že se nám podařilo dát tolik branek. Poslední dobou jsme jich moc nedali. Tak snad jsme to prolomili.

Branku jste vstřelil prakticky hned po příchodu na hřiště.

Bylo to hodně rychlé. U prvního gólu ke mně propadla standardka, zakřičel jsem si na spoluhráče, ať mi to pustí. Do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli ke mně míč dojde. Nejdůležitější byl první dotyk, kterým jsem si balon posunul, a jsem rád, že jsem to trefil. U druhého gólu jsem také čekal, jestli to projde, a naštěstí ano. Já dobře nastavil hlavu.

Jsou to vaše první trefy od února. Pomůže to i vám osobně?

Měli jsme chvíle, kdy nám to tam úplně nepadalo. Ani mně, ani Tomáši Chorému, ani dalším klukům. Přestože jsme měli dost šancí, tak jsme branky nedali. Jsem rád za sebe i za Tomáše, že nám to tam proti Zlínu zase spadlo. Snad se nám teď bude více střelecky dařit.

Dal jste někdy podobný gól hlavou?

Nějaké góly hlavou už jsem dal, ale že bych to takhle dobře trefil, to asi ne. I můj první ligový gól byl hlavou. Shodou okolností na Spartě, tak by bylo dobré, kdybych to ve středu zopakoval.

Plzeňský záložník Adam Vlkanova (vpravo) se snaží obejít Youbu Dramého ze Zlína.

Dvougólový večer jste zažil paradoxně naposledy také proti Zlínu. Takže oblíbený soupeř?

Zrovna mi to psal táta, že jsem dával dva góly naposledy také proti Zlínu. Asi bych ho tedy zařadil mezi oblíbené týmy. (úsměv)

Teď vás čeká pražská Sparta. To bude úplně jiný zápas, že?

Sparta je rozhodně silnější tým než Zlín. Na jaře ukazují kvalitu, kterou mají. Určitě to bude velký rozdíl, navíc na Letné. Budeme chtít vyhrát, a pokud se chceme dotáhnout na pražská S, tak vyhrát musíme. Bodů je ještě ve hře poměrně dost. Když se nám podaří na Letné vyhrát, tak můžeme znovu pomýšlet i na boj o titul. To je ale zatím daleko. Teď se musíme připravit na středu. Na Spartě se uvidí, jestli se dokážeme dotáhnout nebo ne.