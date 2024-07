Bez reprezentantů i kapitána. Plzeň v Rakousku prověří Karlsruher, Karabach a Kodaň

Trenéru Koubkovi a jeho realizačnímu týmu bude pod alpskými vrcholy k dispozici zatím třiadvacetičlenný kádr.

Nechybí všechny letní posily – Daniel Vašulín, Tom Slončík, Christophe Kabongo, Cory Sené, Florian Wiegele a James Bello. Na soustředění odcestovali i mladíci z klubové akademie – gólman Matyáš Šilhavý, Alexandr Sojka, Jiří Panoš a Ondřej Deml. „Všichni čtyři odvádí v přípravě výbornou práci a zaslouží si pozornost. Proto s námi jsou na rakouském soustředění,“ řekl sportovní ředitel klubu Daniel Kolář.

Kromě devatenácti hráčů do pole mají trenéři k dispozici i čtveřici gólmanů. Mladíka Šilhavého doplňují Martin Jedlička, Marián Tvrdoň a Florian Wiegele. Talentovaný Viktor Baier zůstává v Plzni, kde se pod dohledem fyzioterapeutů bude věnovat rekonvalescenci.

Stejný program bude mít i Jan Paluska, Lukáš Hejda, Jan Sýkora a Matěj Valenta. „Vzhledem k tomu, že zatím nemohou jít do plného tréninku, zůstanou doma a budou plnit individuální tréninkové a rehabilitační plány,“ vysvětlil na klubovém webu Kolář.

V pátek se k týmu připojí Pavel Šulc, Lukáš Červ a Robin Hranáč, kteří dostali po návratu z Eura krátké volno. „Hlavně Robin toho hodně odehrál a potřeboval se dát dohromady, proto jsme se domluvili, že reprezentanti za námi přijedou později,“ upřesňuje asistent trenéra Jan Trousil. „V Rakousku se zaměříme na taktické, kondiční i herní prvky. Na hřišti se budeme věnovat zápasovým nácvikům, měli bychom se přiblížit tomu, co chceme hrát v lize,“ doplňuje Trousil.

Do klubového autobusu včera naopak nenastoupil mladý Francouz Providence, který neuspěl na testech. A nové působiště se řeší také pro urostlého útočníka Metsoka z Toga, který by měl odejít na hostování. Plzeň zároveň intenzivně hledá náhradu za reprezentačního forvarda Chorého, který je na odchodu do Slavie. Nahradit by ho mohl brazilský útočník Ricardinho z bulharského Levski Sofia.

Je jisté, že po soustředění dojde k dalšímu zúžení kádru, do nového ligového ročníku Viktoria vstoupí 20. července na hřišti pražské Dukly.