Dvojitá nálož. Plzeň vyzve v Rakousku Craiovu i Legii

Před polednem rumunská Craiova, od půl páté pak polský vicemistr Legia Varšava. A oba duely oproti původním předpokladům přímo v tyrolském horském městečku Westendorf.



„Soupeře máme zajímavé, takže doufám, že nás na sezonu pořádně připraví a že ta utkání zvládneme,“ vykládal krátce po příjezdu střední obránce Jakub Brabec, který absolvuje soustředění s Plzní poprvé. „Přátelská utkání bývají specifická, hodně totiž záleží, v jakém složení mužstva zrovna nastoupí.“

Rakousko je tradiční destinací, mužstvo ze západočeské metropole sem míří pravidelně, hráči si pochvalují perfektní servis.

„Máme tu dobré podmínky, krásné hřiště. Jsem rád, že jsme zase na stejném místě. Akorát je velké horko,“ posteskl si slovenský středopolař Patrik Hrošovský.

Letní přestupy změny v prvoligových týmech

Právě pro organismus náročnému parnému počasí byl uzpůsobený i úvodní trénink. Nic náročného, výklus a osahání balonu.



„Už to bude víc o hraní než v těch prvních dnech přípravy. Beru to jako takový teambuilding, abychom se sžili. Doufám, že to bude vše přínosné,“ vysvětloval Lukáš Kalvach, jeden ze čtyř nováčků, kteří v létě rozšířili kádr kouče Pavla Vrby. „Ve čtvrtek dopoledne jsme měli nějaké rozběhání a hru s balonem, odpoledne pak další trénink, snad bude všechno v pohodě,“ popisoval Kalvach.

Program následujících dnů?

V úterý se Viktoria střetne s ázerbájdžánským Karabachem, jejž před třemi lety se štěstím vyřadila v předkole Ligy mistrů, soustředění pak zakončí příští pátek soubojem s ruskou Ufou.

Přípravné zápasy prvoligových týmů

Mužstvo aktuálně čítá šestadvacet jmen, pár hráčů jej ale ještě do konce přestupního termínu jistě opustí. Na soustředění už neodcestovali záložník Milan Petržela, Slovák Erik Pačinda a stoper Tomáš Hájek, jejichž fotbalovou budoucnost plzeňský klub intenzivně řeší.