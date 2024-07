Kabongo je v Plzni nadšený. Klidně půjdu i na halvbeka, směje se

„V každém týmu se snažím být co nejlepší. V klubu i v národním týmu. Je jedno, kdo tady je či není,“ reagoval pak rodák z Prahy na dotaz, jestli mu avizovaný odchod Chorého do pražské Slavie může ulehčit pozici v novém klubu.

Když se Plzeň ozvala, váhal jste nad tou nabídkou?

Byl jsem z ní nadšený. Když jsem slyšel o zájmu Plzně, věřil jsem a přál si, aby se to dotáhlo. Jsem rád, že to tak dopadlo a děkuji všem, kteří se na přestupu podíleli.

Jak zatím zvládáte náročnou přípravu? Trenéři dosud nakládali týmu náročné dávky.

Chvíli jsem si zvykal, ale beru to tak, že se chceme připravit na další sezonu a všichni doufáme, že bude ještě úspěšnější než ta minulá. Jsem rád, že se trénuje takhle tvrdě a budu dobře připravený.

Je náročnější než jste byl zvyklý?

Je. Na Slovensku v Podbrezové, kde jsem byl poslední rok a půl, jsme v přípravě moc neběhali bez míče. Tady jsem zažil poprvé, že jsme vyráželi do terénu. Je to náročné, ale teď už se cítím dobře.

Kabina vás přijala rychle?

Myslím, že ano a jsem za to strašně rád. Osobně jsem se znal jen se Slonem (Tomem Slončíkem) z reprezentační jednadvacítky. Další kluky jen podle jmen z televize. Ale chovám se jako vždy a cítím se tu v pohodě.

Pomůže vám k lepší pozici i hattrick, který jste nastřílel v sobotu rakouskému soupeři?

Hlavní je, že jsem pomohl týmu k výhře. Nebyl to lehký zápas, navíc bylo hodně těžké počasí, v tom vedru to bylo náročné. A že něco za tři góly zaplatím do klubové kasy, to k tomu prostě patří. (úsměv)

Plzeňský kádr se postupně omlazuje, je výhoda, že máte okolo sebe víc vrstevníků?

Nevím, jestli to nějak pomáhá, myslím, že vycházím dobře i se staršími hráči. Ale že je mladých hráčů v týmu dost, je určitě pozitivní, dodají tomu jiný šmrnc. Je super, že v Plzni máme dobrý balanc starších a těch mladších.

Proti Lafnitzu jste hrál na hrotu útoku, je vám tento post vlastní?

V reprezentaci hraji na lajně, tam jsem ortodoxní kraj. Ale na hrotu mi to taky nevadí, vnímám to stejně. Když řeknete, klidně půjdu i na halvbeka. (smích)