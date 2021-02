Klasika. Na gól se strašně nadřeme, mrzí plzeňského beka Havla

Berete remízu vzhledem k průběhu jako úspěch?

Ač se může zdát, že jsme dotahovali a zachránili jsme se až gólem v závěru, tak bod je pro nás zklamáním. Potřebujeme vyhrávat, takže z tohohle pohledu je to určitě málo. Taková klasika. Na gól se strašně nadřeme, ale nám se houpe všechno v síti. Je to škoda.

Přitom slušných gólových příležitostí jste si vytvořili dost...

Nejde jen o šance. Měli jsme tam spoustu situací, které se daly vyřešit líp. Ale bohužel je nevyřešíme tak, aby skončily brankou. Před jejich gólem jsme měli dvě šance, ale bohužel se to odrazilo do brejku. Škoda to trefil krásně, to jsou rozdílové momenty. Bohužel na tom musíme zapracovat.

Na pozici středního obránce v lize poprvé od začátku nastoupil mladý Václav Míka. Jak se vám s ním spolupracovalo?

Už je s námi delší dobu, trénoval s námi i na podzim. Je to talentovaný kluk, do kabiny je skvělý. V souhře určitě problém nebyl. Snažili jsme se mu pomoct a myslím, že to zvládl úplně v klidu. Jak ho znám z tréninku, tak jsem ho viděl i teď na hřišti.