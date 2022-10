Horváth: Že Bohemians nevyhrávají doma, je spíš shoda náhod

Bohemians doma a Bohemians venku, to jsou dva různé týmy. Věříte, že i po utkání s Viktorií zůstane počet bodů z domácích zápasů Bohemky na jednom?

Já samozřejmě doufám, že na první vítězství doma bude čekat Bohemka ještě déle. Bohemians jsou dalším nepříjemným soupeřem, jak venku, tak doma. To, že se jim zatím nepodařilo vyhrát na domácím hřišti je spíše shoda náhod. Zápasy jsme sledovali a klokani rozhodně nehrají špatně. Jsou nepříjemní a dokázali to i proti těžkým soupeřům. Nás opět nečeká nic jednoduchého. Obzvlášť v Ďolíčku, kde bude bouřlivá až nenávistná atmosféra. Ostatně jako je vždycky.

ONLINE: Bohemians vs. Plzeň podrobná reportáž od 16:00

Pražané hráli loni o záchranu, letos drží páté místo. Je to pro vás překvapení?

Papírově to překvapení asi je. Ale Bohemka na hřišti předvádí dobré výkony a hraje fotbal plný nadšení a soubojů. Jsou takticky velmi dobře připravení, takže až takové překvapení to není.

Byl tréninkový program hráčů, kteří neodjeli na reprezentační sraz, v něčem specifický?

Kluci, co tu zůstali, měli normální tréninkový režim. Věříme tomu, že jsme dobře potrénovali, zahojili šrámy a jsme připraveni na Bohemku.

Do utkání s Bohemians jdete s úctyhodnou sérií bez prohry v lize. Jak ji vnímáte?

Samozřejmě série je to hezká. Nikdo z nás ale nehraje kvůli sériím. Musíme pokračovat ve výkonech, které jsme předváděli. Musíme hrát poctivě a plnit na hřišti to, co chceme.

O zranění Jindřicha Staňka se už ví. Co zbytek týmu?

Staněk si přivezl zranění z nároďáku. Dlouhodobější marodi chybí, ale zbytek týmu je v pořádku.

Kdo se postaví mezi tři tyče?

Není to otázka úplně pro mě, ale v hlavách víme, kdo by mohl nastoupit. Zatím to není oficiální.