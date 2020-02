Klidný plzeňský kouč Guľa před premiérou: Nervozitu zatím necítím

V neděli to vypukne.



Plzeňskou Viktorii čeká dlouhá cesta až na východ republiky do Opavy. Ve slezské metropoli to Guľa dobře zná, za tamní celek na přelomu tisíciletí hrával. „A vzpomínám jedině v dobrém, dali mi šanci,“ podotýká.

Teď si ale nebude přát nic ze srdce víc, než vidět svůj bývalý tým na straně poražených. V Plzni se chce zapsat vítězstvím, to je samozřejmé. A vzhledem ke zdánlivě snazšímu losu na úvod jara by si Viktoria zaváhání neměla dovolit, každý bod už bude ke konci základní části či posléze v nadstavbě nahánět velice složitě.

Titul je přeci jen daleko, zato boj o druhou příčku znamenající předkola milionářské Ligy mistrů slibuje atraktivní podívanou. Kdo bude hlavním konkurentem Západočechů? Že by pražská Sparta?



„Pro mě to není jen o jednom týmu, mám respekt i k ostatním mužstvům, která jsou v tabulce na dostřel. Maximální pozornost však věnuji mému týmu. Uvidíme, jak se bude chovat konkurence,“ nepředbíhá Guľa.

Po příchodu zavedl spoustu změn, třeba společné snídaně. Trénink pojímá vědecky, i proto Viktoria investovala do speciální kamery, jež by měla co nejvíce zjednodušit rozbor tréninků. K tomu si Guľa přivedl i videokouče.

Fotbalové přípravy prvoligových týmů v zimě 2020

„Každý trenér má svou představu. Chceme nějakým způsobem pracovat, využít silné stránky, které mužstvo jednoznačně dlouhodobě má. Jsem rád, že hráči jsou schopni ji nejen pochopit, ale i ukázat v zápase. Proto se těším na ligu,“ vykládá netrpělivě.



Optimismus mu však lehce kalí nedávné belgické loučení kanonýra Michaela Krmenčíka, na podzim jednoho z nejplatnějších fotbalistů v červenomodrém dresu.

Zimní přestupy a hostování v prvoligových týmech

„Stojíme před novou výzvou: nahradit tak kvalitního střelce. Věřím, že góly rozložíme a zodpovědnost za koncovku přeboru i středoví a křídelní hráči. A snad najdeme i dominantního střelce,“ přeje si.



Kdo jím bude? Francouz Beauguel, který se v přípravě ukázal v dobrém světle? Nebo habán Chorý, jehož předchozí kouč Vrba využíval především jako žolíka pro závěrečné minuty?

„Věřím, že oba si budou schopní vytvářet šance a proměňovat je,“ odpovídá neutrálně.