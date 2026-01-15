Chance Liga 2025/2026

Hlavatý o návratu: Kousek Pardubic ve mně pořád byl, mám sen tady hrát Evropu

Marek Votke
  15:01
Do prvního zimního přípravného utkání fotbalistů Pardubic s Jihlavou, který Východočeši ve čtvrtek po poledni na umělce v Ohrazenicích vyhráli 2:0, ještě nezasáhl. Jinak ale bude středopolař Michal Hlavatý bezpochyby patřit k tahounům celého mužstva. Jak popisuje svůj návrat do milovaného klubu?
Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)
Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)
Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)
Záložník Michal Hlavatý se vrací do Pardubic. Klub oznámil přestup na Štědrý...
5 fotografií

Už koncem listopadu, když tehdy ještě jako střídající hráč Liberce vybíhal v 73. minutě na hřiště pardubického stadionu, tušil, že od jara bude nejspíš nosit dres soupeře. Odchod středopolaře Michala Hlavatého zpět do Pardubic už se totiž v tu chvíli rozbíhal do vyšších otáček.

„Od lidí v Liberci jsem tou dobou měl první náznaky, že se k něčemu schyluje. Když jsem pak nastupoval, tak jsem na tohle téma poslouchal různé vtípky a narážky. Směřovalo to k mému odchodu,“ líčil Hlavatý na prvním zimním tréninku svého staronového týmu v Pardubicích.

Liberec tady tehdy vyhrál 4:0. Chtělo se vám vůbec do týmu, který schytal takový výprask?
Chtělo. (usmívá se)

Dá se říct, že jste zpátky doma?
Rozhodně. Jsem nadšený, že to tak dopadlo. S Libercem se mi samozřejmě neloučilo lehce, ale na druhou stranu se mi snadno přicházelo do Pardubic. Mám fakt radost.

Hlavatý očekávání v Liberci nenaplnil. Po roce a půl se vrací do Pardubic

Kdy jste začal nad návratem uvažovat úplně poprvé?
Už když jsem do Liberce odcházel, tak jsem byl s předchozím vedením místního klubu domluvený, že jednou bych se chtěl určitě vrátit. S manželkou jsme se pořád bavili o tom, že v nás kousek Pardubic zůstal. Nedá se říct, od kdy jsem o tom přemýšlel, ale jakmile se všechno rozběhlo, tak nic jiného už jsem v hlavě neměl.

Jiná varianta nepřipadala v úvahu?
Něco se řešilo, ale vždycky jsme to stopli. Jednak jsem myslel jen na Pardubice, ale hlavně by nebylo korektní, abych jednal s více kluby najednou. Přestup jinam hrozil jen ve chvíli, kdyby se mezi sebou nedomluvili manažeři. Se mnou to bylo jednoduché.

Při příchodu do Liberce v roce 2024 vás tamní generální ředitel Jan Nezmar představoval jako hlavní tvář nové liberecké éry. V Pardubicích je to teď v podání Jiřího Bílka úplně to samé, dá se to nějak porovnat?
Obě situace mohou působit stejně, ale hlavní rozdíl je v tom, že výborně znám místní prostředí. Bude pro mě snazší rychle zapadnout.

Přesto jsou dnešní Pardubice v podstatě úplně jiným klubem.
To určitě. Bavili jsme se s klukama v kabině, že během posledního půl roku se tady s příchodem nového majitele všechno změnilo. Je hlavně znát jiné nastavení v hlavách všech lidí v klubu. Pardubice se posunují na další úroveň, ale zároveň je důležité, aby zůstala zachovaná zdejší rodinná atmosféra.

O ní se ve spojení s Pardubicemi neustále mluví. Není to dnes už spíš na škodu?
Naopak si myslím, že z toho těžíme. Kdokoli z Pardubic odešel, tak se sem chtěl vždycky vrátit, protože tady třeba prožil jedny z nejlepších chvil své kariéry. Je to naše výhoda.

Na severu Čech jste měl původně vydržet minimálně do roku 2028. Už jste si nějak vyhodnotil, proč to nevyšlo?
Jasně, jsou to celkem objektivní důvody. První sezona v Liberci nebyla tak úspěšná, jak se předpokládalo a trochu se změnil styl fotbalu. Vedení si vyhodnotilo, že do něj už tolik nepasuji. Pro obě strany to nebylo ideální, ale rozešli jsme se v dobrém. A znovu říkám, že jsem spokojený, jak to všechno dopadlo.

S manželkou se do Pardubic vracíte na stejné místo, nebo začínáte někde od začátku?
Museli jsme vyměnit byt, protože v tom našem původním bydlí Láďa Krobot, kterého určitě nechceme vyhazovat, ani se k němu stěhovat. (směje se). Hlavně jsme taky kvůli synovi potřebovali něco většího, ale vracíme se do stejného komplexu, kde jsme bydleli. To je pravda.

Zmínil jste útočníka Ladislava Krobota, byl jedním z těch, na koho jste se do Pardubic nejvíc těšil?
Určitě. Hodně jsem si taky psal a volal s Vojtou Patrákem, s Kamilem Vackem, Tomášem Solilem, Samuelem Šimkem. Nechtěl bych na nikoho zapomenout, těšil jsem se fakt na všechny. Hned první den po mém návratu byla týmová večeře a pak jsme šli na... (zamyslí se).

Dezert.
Nechtěl jsem to říkat, když jsme v přípravě, ale je to tak. Tam mi kluci říkali, že je to jako bych nikam neodešel. V klubu jsou pořád stejní lidé se stejným smyslem pro humor, je to skvělé.

Třeba Jiří Krejčí, který vás coby poradce sportovního úseku na trénincích sleduje od zábradlí. Spolu jste toho tady zažili opravdu hodně.
Mraky. Je dalším z těch lidí, se kterými jsem byl v kontaktu i během působení v Liberci, řešili jsme pohledy na různé věci. A krátce jsme spolu mluvili před odletem na soustředění do Turecka.

V minulosti jste pro něj byl stěžejním hráčem, stejně jako teď pro Krejčího nástupce Jana Trousila. Jak se vám poslouchalo, když říkal, že se do klubu vrací jeho ikona?
Nechci se nějak vychloubat, ale se všemi lidmi tady mám skvělý vztah a věřím, že vím, jak na mě nahlíží. Necítím se tím nijak svázaný, naopak mi to dodává energii. A ještě bych se chtěl vrátit k panu Krejčímu.

Povídejte.
Říkáte, že jsem byl pro něj klíčovým hráčem, on pro mě zase klíčovým trenérem. Byl první, kdo mi v dospělém fotbale dal pořádnou důvěru, za to mu můžu jenom děkovat.

Z vašeho návratu do Pardubic mají radost také místní fanoušci, kteří vás vždycky měli hodně rádi. Jak se těšíte na ně?
Strašně moc. Nejdřív si to všechno budu muset zasloužit svými výkony, ale těším se moc. Spousta fanoušků Pardubic mi občas něco psala třeba na Instagramu, tím, jak je klub malý, tak se všichni minimálně podle obličejů známe.

Jaké jsou vaše cíle v obnoveném pardubickém angažmá?
Tady zase budu muset zmínit pana Krejčího. Když jsme uzavírali první sezonu, tak si ke mně sednul v autobuse cestou z nějakého zápasu a říkal mi, že se těší na dobu, kdy tady budeme hrát evropské poháry. Ne každý v jiném klubu, ale přímo v Pardubicích, takže tenhle sen mám. Ale obecně už jsem v nějakém rozhovoru říkal, že pro mě bude daleko srdcovější hrát v Pardubicích třeba někde okolo top šestky než v jiném klubu o titul. V mé hlavě to v podstatě znamená to samé.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Údajně míří do Birminghamu

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou.

Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním...

Sigma nezastavuje. Chci útočit na první trojku, hlásí nová olomoucká posila Baráth

Nová posila Sigmy Olomouc Péter Baráth (uprostřed) už trénuje s týmem na...

V zasněžené Olomouci rychle podškrábl novou smlouvu, vyfotil se pro klubové kanály a pak s novým týmem odletěl na soustředění do Španělska. Fotbalisté Sigmy mají novou posilu - maďarského...

15. ledna 2026  14:43

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Údajně míří do Birminghamu

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

15. ledna 2026  14:37

Na pozici kapitána zvažuju několik jmen, říká Koubek. O Vánocích nakoukával Iry

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Spolu s nominací to před březnovou baráží bude jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které ho čeká. Kdo povede v prvním zápase českou fotbalovou reprezentaci jako kapitán místo Tomáše Součka? „Máme v...

15. ledna 2026

Nejhorší pohárová prohra Ajaxu od roku 1927. Jaroš inkasoval šestkrát

Vitězslav Jaroš z Ajaxu po jednom ze šesti inkasovaných gólů proti Alkmaaru

Vítězslav Jaroš byl u středeční porážky fotbalistů Ajaxu Amsterdam 0:6 v Alkmaaru v osmifinále Nizozemského poháru. Slavný klub si vyrovnal nejhorší debakl v tomto tisíciletí, v domácím poháru utrpěl...

15. ledna 2026  13:40

Jednou neplatí, druhý den už ano. Řešení ofsajdu po agresivním rohu hýbe Anglií

Ben White z Arsenalu zakončuje hlavou při úvodním gólu proti Chelsea.

Je to taktika, která funguje. Moderní fotbal vyžaduje do detailu propracované rohy a každý hráč má při jejich zahrávání konkrétní a důležitou roli. Třeba útočníci, kteří těsně před brankovou čárou...

15. ledna 2026  13:10

Real je na dně. Vyřazení beru na sebe, říká po selhání s outsiderem Arbeloa

Kouč Realu Madrid Álvaro Arbeloa po vyřazení s Albacete.

Po zápase ho kamery zachytily, jak se se sklopenou hlavou prochází po hřišti a zamyšleně kope do balonu. Svou premiéru na lavičce fotbalistů Realu Madrid si Álvaro Arbeloa určitě představoval jinak....

15. ledna 2026  11:16

Kanadský křídelník ve Slavii. Ta dvacetiletého Ouandu pošle do Slovácka

Nová posila slávistických fotbalistů, kanadský křídelník Adonija Ouanda.

Nákup talentu a obratem hostování. Fotbalová Slavia si pořídila dalšího mladíka, ze srbského klubu Voždovac přichází kanadský křídelník Adonija Ouanda. V jarní části sezony bude hostovat ve Slovácku,...

15. ledna 2026  10:12

Fotbalisté Maroka jsou na domácím mistrovství Afriky ve finále, vyzvou Senegal

Euforie fotbalistů Maroka po postupu do finále Afrického poháru.

Fotbalisté Maroka si na domácím mistrovství Afriky zahrají finále. Reprezentace pořadatelské země zdolala v semifinále na penalty Nigérii 4:2, v normální hrací době i po prodloužení skončil duel 0:0....

14. ledna 2026  22:02,  aktualizováno  15. 1.

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  15. 1.

Kouzelník, nebo flink? Slávista Cham se učí bránit: Už vím, že fotbal není jen o balonu

Premium
Muhammed Cham během utkání MOL Cupu.

Na kempu ve španělské Marbelle je možná nejsledovanějším slávistou ze všech. Rébus pro trenéry i velké téma pro fanoušky. Muhammed Cham, výstřední postava, fotbalista od pánaboha, jenže občas trochu...

15. ledna 2026

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Real s novým koučem vyhořel v poháru, na velikána si vyšlápl druholigový celek

Vinicius Junior diskutuje s trenérem Alvarem Arbeloou.

Kouč Álvaro Arbeloa prožil hrůzostrašnou premiéru na lavičce Realu Madrid. Slavný klub po pondělním odvolání trenéra Xabiho Alonsa nečekaně vypadl v osmifinále Španělského poháru po prohře 2:3 na...

14. ledna 2026  23:36

Dobří kapitáni se vracejí. Hradec a Teplice si mění Trubače s Kodešem

Petr Kodeš (vlevo) je v Teplicích, Daniel Trubač za něj v Hradci Králové.

Velké odchody. A velké comebacky. Prvoligové fotbalové Teplice a Hradec Králové si mění záložníky, dvě velké osobnosti, které ve svých klubech nosily kapitánské pásky. Na severočeská Stínadla se...

14. ledna 2026  17:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.