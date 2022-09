Pardubický záložník Sychra: Ve Zlíně jsme si zasloužil víc

„Viděl jsem, že je tam Pája (kapitán Pardubic Černý) v souboji a že by míč mohl propadnout. Ihned jsem sprintoval za obranu, úplně se to otevřelo. Využil jsem toho; zakončoval jsem docela z úhlu, ale naštěstí se to povedlo,“ líčil posléze 20letý krajní halv.

Jenomže za pár chvil po své trefě naštvaně lomil rukama; jeho vyrovnání na průběžných 1:1 nevydrželo. Janošek prohrál hlavičku ve středu pole, Tischlerovi pak utekl s balonem zlínský Hrubý, před kterým obránce Kostka jen pasivně ustupoval, a když Hrubý vypálil, gólman hostí Budinský jeho ránu sice lehce vychýlil rukavicemi, leč (vítězné) brance nezabránil. Korunu všemu pak dala následná druhá žlutá karta pro pardubického Helešice a jeho vyloučení — po něm už bylo velice složité honit výsledek.

„Jsem zklamaný z toho, jak jsme zápas dohráli,“ netajil Sychra. „Zasloužili jsme si víc, byla tam obrovská bojovnost. Oproti zápasu s Boleslaví (debakl 0:3 v Ďolíčku z předchozího kola) jsme byli úplně jiné Pardubice. Doufám, že v tom budeme pokračovat, myslím, že nám to přinese úspěch,“ mínil nicméně.

Rovněž nový kouč pardubického A-týmu Pavel Němeček, jemuž ovšem vedení klubu svěřilo nynější post jen dočasně, se navzdory finálnímu skóre snažil na utkání ve Zlíně hledat pozitiva.

„První inkasovaný gól byl velice smolný, po zpětném balonu jsme si dali vlastence,“ připomněl nechtěný zásah Hlavatého ze 39. minuty, před nímž navíc Reiterovu přihrávku ve vápně tečoval stoper Hranáč. „Do té doby jsme působili kompaktně, Zlín se dostal do jediné větší šance. Pak jsme i přesto pokračovali dál ve hře, kterou jsme chtěli předvádět. Před druhým poločasem bylo na klucích vidět, že hrozně chtějí. Zvedli se. Srovnali jsme, přidali jsme fotbalovost,“ rekapituloval Němeček.

Ten před duelem na zlínské Letné s mančaftem stihl jen jeden trénink, na kterém se hráčům snažil vštípit zejména zápasovou taktiku.

„Šlo o to, abychom se navzájem pochopili. Chtěl jsem jim nalít sebevědomí, dobrou náladu do utkání. Aby nezabředli do toho, že se nedařilo herně ani výsledkově. Ukázali, že fotbal hrát umějí. Po tom gólu ožili. Na tom se určitě dá stavět,“ věřil Němeček.

Před víkendovým kláním s Olomoucí (od 16 hodin ve vršovickém Ďolíčku) jsou ale Pardubice stále poslední s pouhými třemi body.

„Víme, že máme silné mužstvo,“ prohlásil Sychra. „Musíme se semknout, upozornit se zase na chyby, aby se už neopakovaly. Byl to nešťastný zápas. Do neděle nás čeká zase tvrdá práce,“ doplnil.