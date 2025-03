Za lajnou už nebudu, ale je zásadní být opět součástí Pardubic, těší Krejčího

„Je velmi příjemné, mít zase na sobě věci s motivy pardubického klubu. Před tím jsem je nosil 22 let, takže jsem moc rád, že to zase může pokračovat,“ líčí Jiří Krejčí v rozhovoru pro iDNES.cz

Předpokládám tedy, že nad nabídkou od Pardubic jste dlouho nerozmýšlel.

Na jednu stranu mě překvapila, ale taky hodně potěšila. Rozhodování nebylo nijak dlouhé.

Není trochu zvláštní, že se vám zase klub ozval se zájmem o vaše služby, když už vám jednou řekl, že je nepotřebuje?

Nemyslím si. Nebyl jsem tu dva a půl roku a čas je v těchto případech rozhodující. Ledacos obrousí a vyhodnotí. Funguje to tak ve fotbale i v životě.

Do jakého klubu jste se vrátil?

Jednoznačně vidím změnu minimálně v zázemí. Za tu dobu, co jsem tu nebyl, jsem neměl možnost podívat se dovnitř stadionu a musím říct, že oproti té Vinici, kde jsem trénoval já, je to opravdu ohromná změna. Nejen pro hráče, ale pro všechny.

Když jste končil coby trenér, tak jste říkal, že bohužel nesplníte svůj poslední cíl zatrénovat si na novém stadionu. To víceméně dál trvá, ale budete alespoň součásti realizačního týmu. Je to dobrá náplast?

To víte, že jo. Jsem moc rád, že zase můžu nějakým způsobem pomáhat klubu, který se momentálně nenachází v dobré situaci. Ale za lajnou nebudu, protože s panem Miroslavem Jirkou (Krejčího kolega na pozici odborného konzultanta) budeme sledovat zápasy z tribuny. Zásadní ale je být opět součástí této organizace.

Můžeme si trochu přiblížit přesnou náplň vaší práce?

Má docela široký záběr, ale měli bychom působit jako poradci sportovního ředitele Víta Zavřela, další důležitou složkou bude sledování soupeřů do případné baráže. Bude to hodně časově náročné, protože zatím máme nějakých pět šest mužstev, které v ní připadají v úvahu. Chceme realizačnímu týmu vytvořit co největší informační servis ohledně našeho týmu. Dávat mu možnosti výběru.

Už jste něco poradili?

Je to hodně čerstvé, jsme ve funkci nějaké čtyři dny a všechno je zatím poměrně hektické. Průběžně se ale bavíme minimálně o tom, kdo jak vypadá a pracuje v tréninku.

Jak hodně se vaše práce promění ve vztahu k trenéřině?

Je to úplně něco jiného. Musíte sledovat soupeře, videa, komunikovat s videoanalytikem...

Nebude vám trénování chybět?

Na tohle přemítání je zatím brzy. Nacházíme se v krizové situaci a naše práce teď bude trvat jen nějaké dva měsíce. Pokud budeme hrát baráž, tak nám sezona skončí 1. června, potom se uvidí, co bude dál.

Ideálně zůstat v lize i v klubu.

Jasně, pevně věřím, že i v létě se pro mě v FK Pardubice najde nějaké místo.

V průběhu času celá řada ligových trenérů na tiskovkách pořád zmiňuje vaše jméno ve spojitosti s velkým posunem Pardubic. Gratuloval vám někdo z nich k návratu?

Přišlo mi na mobil hodně zpráv a některé i od trenérů, to mě hodně potěšilo.

Musel jste ukončit svoji práci v třetiligových Živanicích. Slavia Praha tam teď tvoří svůj třetí tým, byl i tohle faktor vašeho přesunu do Pardubic? Spolupráci s pražskými kluby přece jen nemáte z minulosti zažitou jako úplně ideální. (Krejčí byl v roce 2014 jako asistent Martina Haška součásti pardubické dohody se Spartou, která trvala jen půl roku.)

Ne, chci říct, že rozhodla jen a pouze nabídka od Pardubic a není potřeba to spojovat s ničím dalším. Chci poděkovat šéfovi Živanic Jiřímu Novákovi, se kterým jsem spolupracoval rok a půl a měli jsme dobrý vztah. Zachoval se ke mně férově a ukončení kontraktu v Živanicích mi posvětil.

V sobotu jdete poprvé na ostro do akce za Pardubice. Míříte k ligovému zápasu na Baník.

V první řadě tam bude fantastická atmosféra, mělo by dorazit snad 12 tisíc lidí. Pro nás to bude velký test, protože na stadionu asi nebude slyšet vlastního slova. Baník útočí na druhé místo, bojuje o evropské poháry a má ohromnou formu. Budeme pod tlakem, ale věřím, že máme dobré informace a budeme dobře připravení. Baník snad potrápíme.

Těšíte se třeba na Brazilce Ewertona? Aktuálně je zraněný, ale na stadionu určitě bude. Pardubice mu pod vaším vedením otevřely cestu do velkého fotbalu, dnes patří k nejlepším hráčům v lize.

Doufám, že se uvidíme. Slyšel jsem nějaké zvěsti o tom, že už by měl být fit, takže třeba naskočí i do zápasu. Myslím si, že se rádi potkáme oba navzájem, v Pardubicích jsme spolu měli dobrý vztah.