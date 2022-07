Pardubičtí fotbalisté vyhlíží tým z druhé bundesligy. Úkolem je ubránit nulu

„Kluci určitě zase dostanou prostor se předvést,“ přikývl po klání s Příbramí kouč Jaroslav Novotný. „Fyzicky to bude náročné, druhá bundesliga je velmi kvalitní soutěž. Sestavu budeme muset prostřídat,“ věděl.

Útočník Ondřej Chvěja, jeden z noviců v kádru, který Příbrami ve středu vstřelil první branku, je na srovnání s německým fotbalem hodně zvědavý.

„Sám nevím, co od toho čekat. Všichni se na zápas těšíme, určitě to bude něco jiného, než na co jsme zvyklí tady v Česku,“ uvedl Chvěja pro klubový web FK Pardubice.

To jeho spoluhráč ze zálohy Emil Tischler měl o poznání konkrétnější představu.

„Tempo i styl budou odlišné, Němci budou připraveni po taktické i fyzické stránce. Velký rozdíl myslím bude v rychlosti,“ soudil Tischler. A také připomněl, co bude v utkání jedním z hlavních cílů jeho Pardubic: „Dvakrát se nám nepovedlo neinkasovat, takže na tom musíme zapracovat.“