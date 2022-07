Pardubický útočník Černý: Tak silný střed pole nepamatuju

„Na sezonu jsme nažhavení a věřím, že náš fotbal i výsledky z přípravy přetavíme ve tři body. Tipuju 2:0,“ předesílá forvard Černý.

Hráčů na hostování měly Pardubice vždycky dost, ale letošní veletoč v kádru byl asi největší, co jste tu zažil, ne?

Podobný byl i v době, kdy jsme postupovali do ligy, ale co se týče příchodů a odchodů, když jsem přišel poprvé na trénink, neznal jsem půlku kabiny. Docela jsem koukal. (úsměv) Já jenom kvituju, že klub už dělá hotové hráče anebo má ve smlouvách alespoň opce na jejich odkup. Spousta kluků, co sem přišla, se tu během půl roku či roku vykopala a teď táhnou jiné ligové týmy... Teď tu zůstanou. Myslím, že každý rok jeden takový výkonnostně vylétne a Pardubicím se to finančně určitě vrátí.

Co říkáte na to, jak se podařilo zacelit díru v záloze při zranění Jana Jeřábka? Michal Hlavatý a Dominik Janošek, kteří do ní přišli, nejsou nějací „zajíci“.

Naše síla ve středu pole je opravdu velká. Kromě toho je na ten post připravený Kamil Vacek, je to našlapané. Tohle nepamatuju. Nikde, kde jsem byl, jsme takhle kvalitní fotbalisty neměli. A jak jsem řekl: všichni jsou to pardubičtí hráči, takže asi nehrozí, že by v zimě někdo z nich zase hned odcházel, protože by si ho stáhl mateřský oddíl. Ti kluci tu podepsali dlouhodobé smlouvy, je předpoklad, že tu nějakou dobu vydrží. Je otázka, jak to bude s Tomášem Solilem, protože jemu by časem Pardubice mohly být malé, asi si bude chtít vyzkoušet i něco jiného, když na to bude mít.

Jaký dojem jste měl v přípravě z koncovky? Teď jste dali dva góly Vlašimi, předtím jich moc nepadalo. Jste už nastartováni správným směrem?

Řekl bych, že už si to sedlo. Víc o sobě víme, já sám mám představu, co od spoluhráčů můžu čekat. Třeba od Dominika Janoška. Jinak navazuju na to, na co jsem byl zvyklý, když tu byl Míša Hlavatý se Solim (Solilem) pode mnou. Myslím, že to bude fungovat. My jsme ale v posledních zápasech potřebovali hlavně zapracovat na obraně, protože jsme dostávali moc gólů. Jak v sezoně, tak potom bohužel i v přípravě. Poslední tři zápasy s nulou vzadu jsou ale super. Tam jsme udělali asi největší posun.

Můžete se ohlédnout za přípravným duelem s Galatasarayem?

Pro mě to byla dobrá konfrontace, zjistili jsme, jak na to jsme, kde máme slabiny a kde jsme naopak silnější. Přirovnal bych to k zápasům se Spartou nebo Slavií, kdy nejsme moc na míči. S Galatasarayem se nám dařil přechod do útoku, což by nás mělo zdobit i v lize.

Před pár lety, ještě v té druhé, by vás asi nenapadlo, že pojedete do Rakouska a utkáte se tam s tak věhlasným tureckým klubem...

Kdybychom pořád byli v té druhé, tak o nás asi zájem neprojeví. Ale v první už jsme dva roky, umístění byla dobrá. Zkusili jsme si i zápas s německým týmem (Fürth), takže Turci asi viděli, že nebudeme žádná ořezávátka. Myslím, že jsme je v tom zápase dost překvapili, protože asi očekávali spíš tréninkový zápas, kde si zahrají a rozmetou nás. Opak byl pravdou.

Jak se vám zamlouvají v mužstvu noví dva Brazilci, Bernardo Rosa a Leandro Lima?

Lima je ještě mladý kluk, který v podstatě nehrál dospělý fotbal. Je hodně běhavý, ale má strašné výpadky co se týče taktiky. Na tom bude muset zapracovat. Je to Brazilec, takže dopředu se mu chce víc než dozadu. Ke konci zápasů to však může být dobrý žolík. I Rosa občas plave v posunech v obraně, ale jinak vypadá šikovně. Jinak by si ho tu asi nenechali.

Mají typologicky něco společného s Ewertonem a Caduem, kteří v Pardubicích působili před nimi?

Rosa, pokud se rozehraje, by mohl být podobný Karlovi (Caduovi), Ewerton je něco úplně jiného. Lima je spíš tahový. Uvidíme.